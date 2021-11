https://mundo.sputniknews.com/20211120/con-controles-montevideo-vive-la-previa-de-la-final-de-la-sudamericana-como-una-fiesta-1118459985.html

Con controles, Montevideo vive la previa de la final de la Sudamericana como una fiesta

MONTEVIDEO (Sputnik) — Aficionados mezclados, venta limitada de cerveza y ambiente de fiesta, así vive la capital uruguaya la previa de la final de la Copa... 20.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-20T00:11+0000

2021-11-20T00:11+0000

2021-11-20T00:11+0000

américa latina

⚽ deportes

uruguay

montevideo

fútbol

copa sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), organizadora de la Copa Sudamericana, montó un intenso trabajo en Montevideo, que incluyó una importante renovación del mítico estadio, inaugurado en 1930, que costó cerca de cinco millones de dólares.Hidrolavado a todo el perímetro del estadio, obras en palcos, gradas y vestuarios, instalación de un nuevo tablero electrónico y, lo más destacado: una nueva iluminación que duplica la anterior, permite hacer juegos de luces y pone al Centenario al nivel del Santiago Bernabéu, el palacio del Real Madrid de España.Serán los "torcedores" del Bragantino y el Paranaense quienes inaugurarán las nuevas instalaciones. Dos equipos que no son de los más poderosos de Brasil pero que, con proyectos deportivos diferentes han llegado a esta final mostrando buen juego y contundencia ofensiva.De un lado el Paranaense, el favorito de esta final, quien ya levantó la Sudamericana en 2018 y podría convertirse en la única escuadra brasileña en hacerlo dos veces. Del otro, el no ya tan modesto Bragantino, desde que es gerenciado por la firma de bebidas energizantes Red Bull, que planea convertirse en el primer campeón continental administrado por una Sociedad Anónima Deportiva.El éxito "tiene que ver con el trabajo de formación de los dos equipos", plantea a la Agencia Sputnik el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín, mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.Fiesta deportivaAtrás parecen haber quedado aquellas finales de copas sudamericanas en las que los futbolistas no podían dormir por los estruendos de petardos y morteros, o las hinchadas se cruzaban en batallas campales alrededor de los estadios.La administración de la Conmebol pone especial énfasis en que los partidos que definen los certámenes se vivan como una fiesta, y así lo propuso en las tres últimas ediciones de ambas copas, desde que se implementaron las finales únicas, con la programación de actividades y eventos culturales.El delantero fue uno de los participantes del partido de las estrellas que Conmebol organizó en un recinto en plena rambla de esta capital al que llamó "la Embajada del Hincha" y del que participaron tanto hombres como mujeres, dado que este domingo también se define en Montevideo la Copa Libertadores femenina."Venimos haciendo esto desde Perú (con la final entre Flamengo y River) y es una gran oportunidad, también para homenajear a las glorias futbolísticas de Sudamérica. Montevideo es una ciudad espectacular, que va a vivir tres finales y van a quedar en la historia", vaticina a esta agencia el excampeón mundial en México 86, y el secretario general adjunto de Conmebol, Nery Pumpido.En el lugar, aficionados de ambos equipos pudieron tomarse selfies con una réplica de la copa, disfrutar de una completa "kermesse" futbolística -con juegos y todo- y hasta beber cerveza, previa presentación de su cédula de identidad."Cargamos los datos de cada persona y el sistema nos alerta cuando ya consumió su segunda cerveza. Cuando eso pasa, a esa persona ya no podemos venderle", confió un despachante de bebidas a esta agencia.Sorín dijo: "hay que construir el cambio y hay que construirlo también desde los cantos de la hinchada -sin perder el folklore de la rivalidad porque es muy lindo- y en el respeto al fútbol femenino. Estamos construyendo un mundo mejor pero no hay que relajarse nunca".Más allá de la fiesta también habrá controles y es por eso que el Ministerio del Interior uruguayo dispone de 900 policías para la final, además de operativos de seguridad por toda la ciudad durante los días previos y posteriores.Las autoridades brasileñas, por su parte, enviaron una lista integrada por 327 personas que tendrán vedado el ingreso al país por tener antecedentes delictivos, y trabajan junto a Uruguay para contener el otro vendaval de hinchas, ese que se espera para dentro de siete días, cuando dos gigantes como Flamengo y Corinthians definan la Copa Libertadores, esa que obsesiona a los hinchas del siempre intenso fútbol sudamericano.

uruguay

montevideo

2021

Noticias

⚽ deportes, uruguay, montevideo, fútbol, copa sudamericana