Renuncia el secretario del presidente de Perú por unas denuncias de ascensos militares irregulares

Renuncia el secretario del presidente de Perú por unas denuncias de ascensos militares irregulares

LIMA (Sputnik) — El secretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, renunció a su cargo luego de verse involucrado en una denuncia por haber ejercido... 19.11.2021

"Mi respeto incondicional al presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaría General del Palacio. No seré el "pretexto" de unos y otros para "golpear" al líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!", comunicó el secretario presidencial a través de su cuenta en Twitter.El 8 de noviembre pasado, los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, respectivamente, denunciaron que recibieron presiones de parte del presidente Castillo, de Pacheco, y del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a altos mandos militares.Los excomandantes indicaron que los ascensos eran irregulares por no cumplir con la meritocracia requerida y por saltarse el debido proceso de designación.Como no accedieron al presunto pedido presidencial fueron retirados de sus cargos en supuesta represalia por no cumplir con las órdenes del jefe de Estado.Estas denuncias han sido usadas por las bancadas de oposición para promover un pedido de destitución contra el jefe de Estado, acusándolo de ser "moralmente incapaz" para ejercer la máxima jefatura del país.La Fiscalía peruana investiga a Bruno PachecoEl Ministerio Público de Perú (Fiscalía) inició investigaciones preliminares contra el renunciante secretario del Despacho Presidencial de Perú, Bruno Pacheco, por el presunto delito de tráfico de influencias."El Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado", indicó la fiscalía a través de su cuenta en Twitter.Por conversaciones vía WhatsApp, reveladas esta semana, Pacheco se habría comunicado con el jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera, para que la entidad recaudadora de impuestos favorezca a dos empresas en asuntos impositivos.El Ministerio Público indicó que "verificará si existen elementos de convicción que determinen si hay causa probable de imputación penal" por el presunto delito de tráfico de influencias que Pacheco habría cometido.

