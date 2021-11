https://mundo.sputniknews.com/20211119/regularizacion-masiva-de-venezolanos-en-colombia-cuando-todos-ganan-1118456227.html

Regularización masiva de venezolanos en Colombia: cuando todos ganan

BOGOTÁ (Sputnik) — La regularización masiva que lleva adelante el Gobierno de Colombia para los casi 1,8 millones de venezolanos en su territorio no solo es... 19.11.2021, Sputnik Mundo

El Estatuto de Protección Temporal es un documento que permite a los venezolanos en Colombia regularizar su situación, y les da un tiempo de 10 años para decidir si permanecer en el país y tramitar otros documentos, o irse.De acuerdo con la estatal Migración Colombia, este puede ser pedido por quienes hayan tenido el pasado documento temporal, denominado Permiso Especial de Permanencia (PEP); quienes sean solicitantes de refugio o estén tramitando una visa ante Cancillería; los que hayan estado en situación de irregularidad al 31 de enero de 2021; y los regulares que ingresen en los siguientes dos años de la entrada en vigencia de la medida.Sin embargo, la iniciativa PEP, que duraba dos años, se quedó corta. "El discurso era que la crisis venezolana era temporal y que, cuando cambiara el régimen, ellos iban a regresar, pero no hay ningún elemento político que permita decir que en Venezuela la situación va a transformarse en menos de dos años", insistió Rodríguez.Así, surgió el EPT con el fin de dar una solución a este hecho, pero igualmente, dar otra opción diferente a la del estatus de "refugiado", porque no permitía que los migrantes regresaran a su país para ver a su familia de vez en cuando, recordó.Un movimiento común dado que Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros.Entonces, la política migratoria de Colombia, primer receptor mundial de ciudadanos de esta nacionalidad en el exterior, pone al país "a la cabeza en la misión para protección de venezolanos", agregó Rodríguez.La medida se hacía "necesaria", según el experto, teniendo en cuenta que el alto flujo de ciudadanos de ese país había atraído redes de tráfico de personas."Las redes de trata han crecido exponencialmente y es muchísimo más fácil desaparecer a una persona que no sabe en dónde está, y cuya identificación no está establecida", se lamentó.El Gobierno colombiano, que empezó a otorgar estos documentos desde octubre, anunció la priorización de los niños para la entrega de los nuevos permisos.SeguridadPero la entrega masiva de permisos no solo responde al principio de solidaridad, sino también a un esfuerzo por identificar a los migrantes y así, en caso de que hayan incurrido en delitos, judicializarlos como ocurre con los colombianos."El no saber quién se encuentra dentro del territorio nacional, no solo representa un riesgo en materia de seguridad, sino que además impide generar políticas públicas orientadas a la integración y asimilación de los migrantes", afirmó en un documento Migración Colombia, encargada de hacer el proceso.Recientemente, y en pleno debate por el aumento de robos y homicidios en los últimos meses en Bogotá, la alcaldesa Claudia López afirmó que, sin la correcta identificación de los extranjeros, "la probabilidad de que en 36 horas terminen quedando libres es muy alta, y eso genera impunidad e inseguridad".La mandataria hizo esas declaraciones tras proponer un comando conjunto de Policía y Migración Colombia para capturar a migrantes que participen en delitos. Una propuesta que, en su momento, fue calificada como xenófoba por el propio Gobierno colombiano."No regularizar dificulta la identi­ficación y judicialización de los migrantes", recordó el texto de Migración Colombia.Diplomacia interesadaLa acogida masiva de migrantes venezolanos, que marca una diferencia respecto al resto de América Latina, tiene también el apoyo de recursos internacionales que, a su vez, pretenden frenar el éxodo hacia otros países."Estados Unidos (que ha apoyado la expedición de los documentos a través de su agencia de cooperación USAID) está muy interesado en que la ruta migratoria hacia allí no arranque desde Suramérica y se una a la caravana migrante centroamericana", aseveró Rodríguez.Le interesa, por el contrario, "que Colombia se convierta en un país que articule la migración, para evitar que los venezolanos tomen el camino hacia el norte".De hecho, la regularización masiva de venezolanos ha estado presente en los discursos recientes del presidente Iván Duque en el exterior para pedir más financiación."Se necesita un llamado mucho más activo a que la comunidad Internacional apoye con recursos no a nuestros Estados, sino a las personas que están sufriendo los estragos de la dictadura", afirmó en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado.Entre tanto, surgen nuevos anuncios de recursos con este fin.Esta misma semana, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con el Banco Mundial (BM), anunciaron préstamos a Colombia por un monto de 800 millones de dólares para programas relativos a la migración venezolana.

Paula Carrillo

Noticias

