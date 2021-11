https://mundo.sputniknews.com/20211119/putin-europa-se-aprovecha-de-la-crisis-migratoria-para-ejercer-presion-sobre-bielorrusia-1118440699.html

Putin: "Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia"

Putin: "Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia"

El presidente Vladimir Putin advierte que Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia.

Putin: "Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia" Putin: "Europa se aprovecha de la crisis migratoria para ejercer presión sobre Bielorrusia"

Rusia y la OTAN"La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) rompió todos los mecanismos de diálogo con Rusia", declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una intervención ante los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores en las que hizo una serie de declaraciones programáticas que reflejan la postura de Rusia ante los problemas acuciantes de la actualidad internacional."La OTAN muestra una actitud de confrontación al acercar descaradamente su infraestructura militar a las fronteras rusas, y claro que reaccionaremos", dijo PutinEl pasado 6 de octubre, la OTAN revocó la acreditación de ocho empleados de la misión permanente rusa ante la Alianza Atlántica, y recortó otros dos puestos en la representación de Rusia.Por su parte, el 18 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció que su país –en respuesta a las medidas de la OTAN– suspendía la labor de su embajada ante la Alianza a partir de noviembre, así como las actividades de la misión militar y de la oficina de información de la Alianza Atlántica en territorio ruso.Crisis migratoria entre Bielorrusia y PoloniaEl presidente Putin también se refirió a la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde se encuentran unos 3 mil migrantes, según distintas estimaciones, que ansían encontrar refugio en Alemania, pero las autoridades polacas no les dejan ni siquiera entrar en su territorio."Es obvio que los países occidentales usan la crisis migratoria que surgió en la frontera bielorruso-polaca como un nuevo pretexto para provocar tensión en una región afín para nosotros y ejercer presión sobre Minsk, y al mismo tiempo olvidan sus propios compromisos asumidos en la esfera humanitaria""Todo el mundo ve cómo se portan los agentes de seguridad polacos en la frontera, donde hay niños pequeños. Usan cañones de agua y gas lacrimógeno, lanzan granadas de humo. De noche helicópteros sobrevuelan la frontera, resuenan sirenas, señaló Putin y al mismo tiempo recordó que en 2014 los dirigentes polacos hablaban de lo inadmisible del uso tales medios contra la población civil de Ucrania. ¿Y ellos mismos qué están haciendo?", preguntó.Postura de Rusia sobre AfganistánEn el contexto del tema de migrantes, Vladímir Putin también se refirió a Afganistán al declarar que es necesario impedir los flujos incontrolables de refugiados y terroristas de Afganistán.El mandatario subrayó que el desarrollo de los acontecimientos en ese país marca la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las fronteras del sur de Rusia."Es necesario actuar así en el futuro para impedir los flujos incontrolables de los refugiados, no permitir la entrada de los terroristas y otros elementos criminales a través de nuestra frontera", dijo Putin.Aseguró que Rusia siempre ha actuado y actuará "como mediador imparcial en la solución de conflictos y crisis en Oriente Próximo" y contribuirá a estabilizar la situación en la región.Mensaje a la UE: "No olvidar que somos vecinos"A su vez, el presidente ruso no pasó por alto el tema de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos."Lamento constatar que las posibilidades para cooperar se están reduciendo, aunque la Unión Europea sigue siendo para nosotros el principal socio comercial y económico (...) La UE sigue repudiándonos con sus sanciones, acciones hostiles y acusaciones infundadas ignorando el evidente provecho de la colaboración en el ámbito político, económico y humanitario", denunció.Putin subrayó que la cooperación que antes era "bastante fructífera" se topa ahora con numerosas dificultades."No deberíamos olvidarnos de que somos vecinos y como muestra la historia las líneas separadoras en el continente no traen nada bueno", subrayó."Rusia sin duda está interesada en mantener relaciones constructivas y de buena vecindad con los Estados europeos, pero todo depende de la disposición de los socios a establecer y desarrollar una cooperación igualitaria y respetuosa", enfatizó Putin.Medios occidentales ocultan las causas de la crisis migratoria en el Este europeoLa responsabilidad de Occidente de la masiva huida de habitantes de los países agredidos por EEUU y sus aliados es un tema que nunca aparece en los discursos de los líderes del llamado 'mundo libre', ni tampoco en la prensa dominante, siendo clara la intención de silenciar las causas de esta situación "obvia y muy clara".Unas causas que no tienen "nada que ver" ni con Bielorrusia ni con Rusia –la versión que se pretende 'vender' a la opinión pública occidental ante la presente crisis migratoria en el Este europeo–, sino que están directamente vinculadas a las intervenciones militares de la OTAN en países como "Afganistán, Irak, Siria, Libia, además de otras naciones agredidas por las potencias occidentales", señaló a Sputnik Guadi Calvo, especialista en Oriente Medio, África y Asia."A la gente no le queda más que tratar de llegar a Europa –porque llegar a EEUU es imposible– para tratar de hacer una vida, porque las invasiones, los bombardeos, las guerras de Occidente han robado la vida a pueblos enteros y la gente necesita tener una idea de futuro, de mejorar en lo que pueda sus condiciones, y para eso toman los riesgos que toman", subrayó el analista, al enfatizar que los refugiados "van a la casa del verdugo".Un camino que le costó la vida a decenas de miles de refugiados, particularmente en su intento de cruzar el Mediterráneo, al tiempo que la UE, entre otras consecuencias, está viviendo un "virulento resurgimiento de la extrema derecha", amenazándose también la integridad del bloque comunitario, tal y como demuestra el caso del Brexit, señaló.Según Calvo, Occidente "no va a asumir nunca jamás sus responsabilidades y sus culpas", y seguirá manteniendo a sus ciudadanos "en ignorancia" a través de su "prensa adicta que esconde permanentemente las realidades y las verdades".UE extiende sanciones contra Venezuela a días de las eleccionesEl presidente Nicolás Maduro repudió la extensión de sanciones de la Unión Europea contra Venezuela y tildó al bloque de racista y colonialista."No me importa para nada lo que diga o haga Josep Borrell, o lo que diga o haga la Unión Europea con sus complejos de superioridad, con sus complejos racistas, de colonialismo atrasado. No me importa para nada lo que hagan o digan. Hay una delegación de la UE que la invitó el Poder Electoral, ejerciendo sus funciones el Poder Electoral nos pidió el beneplácito, se lo dimos, pero no me importa para nada que vayan para acá, para allá. Lo que me importa es lo que diga el pueblo de Venezuela, lo que pasa en Venezuela. Ellos quedarán arrastrados, arrodillados a la política del imperio norteamericano, dando pena. Josep Borrell da vergüenza ajena, arrodillado a Trump primero, luego cuando perdió Trump criticó a Trump. Ahora está arrodillado a la política de Biden. No me importan para nada sus conceptos colonialistas y racistas. Lo que nos importa es lo que suceda en Venezuela", insistió el mandatario venezolano.Este jueves se conoció a través de medios españoles que la Unión Europea extendió hasta el 14 de noviembre de 2022 las sanciones contra Venezuela.El canciller venezolano denunció que la extensión de estas medidas coercitivas unilaterales a días de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre "pareciera querer torpedear la fiesta democrática.Colombia y la ola de masacresColombia registró la muerte número 88 tan solo en lo que va de año. En total, 313 personas han sido asesinadas en estos episodios de violencia. "Nos están matando" denuncian desde este país.Sobre este tema conversamos con Leonardo González Perafan, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz.Turistas mexicanos echan de menos a RusiaLa pandemia del COVID-19 golpeó también al turismo mexicano hacia Rusia. Lo dijo en Moscú la Embajadora Norma Pensado, al indicar que el año pasado se produjo una caída del 97% en la llegada de sus compatriotas al gigante euroasiático, un país que, según sus palabras, genera cada vez más interés en México.Un interés que se debe en gran medida al Mundial de fútbol de 2018, cuando "casi 50.000 mexicanos" vinieron a Rusia "como aficionados a ver partidos", descubriendo la "grandiosidad" del país y "lo acogedora que es su gente", entre ortos aspectos que hacen que haya cada "más y más mexicanos que quieran venir".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

