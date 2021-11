https://mundo.sputniknews.com/20211119/pedro-sanchez-se-reune-con-lula-da-silva-en-madrid-1118419736.html

Pedro Sánchez se reúne con Lula da Silva en Madrid

Pedro Sánchez se reúne con Lula da Silva en Madrid

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa al expresidente brasileño (2003-2011) Luiz Inácio... 19.11.2021

"España y Brasil compartimos fuertes vínculos estructurales y permanentes en diferentes ámbitos. Hoy me he reunido con su expresidente para abordar varios asuntos de interés común como la situación de la pandemia, el cambio climático o la recuperación económica", señaló Pedro Sánchez a través de un mensaje publicado en Twitter.Tras reunirse con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el expresidente brasileño también se reunirá con representantes de la formación izquierdista Unidas Podemos (UP), el otro partido integrado en el Gobierno de coalición que encabeza Sánchez.En concreto, Lula se reunirá el 19 de noviembre con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el 20 de noviembre se encontrará con ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, con quien coincidirá en un foro sobre alianzas populares al que también acudirá Pablo Iglesias, fundador de Podemos.Durante la jornada del 18 de noviembre, tras aterrizar en Madrid, Lula mantuvo también encuentros con dirigentes sindicales españoles y participó en un seminario sobre cooperación multilateral y recuperación regional poscovid organizado por la Casa de América.

