https://mundo.sputniknews.com/20211119/minsk-muchos-en-la-ue-no-estan-interesados-en-solucionar-la-crisis-migratoria-1118429505.html

Minsk: muchos en la UE no están interesados en solucionar la crisis migratoria

Minsk: muchos en la UE no están interesados en solucionar la crisis migratoria

MINSK (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladímir Makéi, declaró que en la Unión Europea hay muchas fuerzas que no están interesadas en... 19.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-19T14:20+0000

2021-11-19T14:20+0000

2021-11-19T14:29+0000

internacional

europa

ue

bielorrusia

crisis migratoria entre bielorrusia y polonia

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/15/1092497971_0:0:2107:1185_1920x0_80_0_0_ee35e021de63883cafc6a7d7df204b6a.jpg

"En la Unión Europea muchos no están interesados en absoluto en buscar una solución constructiva a las amenazas y los desafíos comunes para la región y para toda la comunidad internacional, en particular a la crisis migratoria y la creación de focos de la tensión militar", dijo, citado por la agencia Belta.El canciller señaló que se debe hablar abiertamente de tales problemas, en vez de echar culpa sobre una u otra parte, y dijo lamentar que "los países occidentales no se muestren realmente interesados en hacerlo".Según Makéi, muchos políticos europeos no quieren ir al fondo del problema, no hacen caso a las conversaciones telefónicas entre el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y la canciller alemana, Angela Merkel, ni a las declaraciones oficiales de Minsk. Lukashenko y Merkel hablaron la primera vez la semana pasada, y el presidente bielorruso hizo unas propuestas sobre la salida de la crisis, y la canciller tomó pausa para debatirlo con los socios. El 17 de noviembre de esta semana sostuvieron la segunda conversación, durante la cual, según la parte bielorrusa, ambos llegaron a una comprensión sobre los pasos a dar para solucionar la crisis migratoria.La semana pasada, cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia surgió un campamento espontáneo, donde se agruparon más de dos mil inmigrantes, kurdos en su mayoría.El 15 de noviembre los acampados intentaron forzar la frontera, pero los agentes de seguridad polacos lo impidieron, usando medios antidisturbios.Últimamente, Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.

bielorrusia

2021

europa, ue, bielorrusia, crisis migratoria entre bielorrusia y polonia