México bajo la sombra secular de los caudillos de 1910

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México celebra 111 años de la Revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz, que estalló el 20 de noviembre de 1910, con el... 19.11.2021, Sputnik Mundo

La primera paradoja de la relación del poder con la historia nacional es el propio Monumento a la Revolución Mexicana: su primera piedra fue puesta por el dictador general Porfirio Díaz en septiembre de 1910, para festejar el Centenario de la Independencia, relata en entrevista con la Agencia Sputnik el historiador por la UNAM Rubén Amador Zamora.El también director de contenidos digitales de Memórica, proyecto de la Coordinación de Memoria Histórica de la Presidencia, relata que la obra originalmente "era un gigantesco monumento destinado a ser la sede del Poder Legislativo, que quedó inconcluso por el estallido de la rebelión".El Gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien nacionalizó el petróleo, lo convirtió en panteón y Monumento a la Revolución en 1938: allí reposan los restos de gobernantes surgidos de la insurrección: Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, y el propio Cárdenas.Enemigos en el panteónTodos los gobiernos posteriores a la Revolución de 1910 han anclado su legitimidad en la rebelión más sangrienta de la historia latinoamericana del siglo XX, pero "el actual Gobierno pone énfasis en aspectos olvidados de la narrativa revolucionaria oficial", explica el experto.Amador Zamora explica que el relato comenzó con el presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), heredero de Cárdenas en el ecléctico Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó siete décadas hasta el año 2000.Tres iconosLos libros de texto y calendarios rituales destacan tres personajes, indica el historiador: "primero, Francisco I Madero (quien) encarna el valor de las elecciones, la democracia y la no reelección".El llamado "apóstol de la democracia", fusilado en 1913, es el prócer favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).La segunda figura emblemática es el representante de la justicia social: Emiliano Zapata, asesinado en 1919 en emboscada de los militares del entonces presidente Carranza (1914-1920), quien proclamó la Constitución de 1917 vigente, conocida por su enfoque de justicia social."La idea que reivindicó el reparto agrario de la Revolución duró todo el siglo XX, hasta el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que le puso fin con una reforma", reseña el investigador y especialista de la Presidencia.Otra paradoja es que aquel mandatario a quien López Obrador ha bautizado como "padre de la desigualdad neoliberal", fue quien "enarboló la figura de Zapata como prócer favorito, pero puso fin al ejido comunal agrícola", intocable desde tiempos de Cárdenas.El tercer personaje icónico es el propio Carranza, quien "representa la fuerza de la Constitución, el acuerdo de un nuevo estado nacional", sintetiza el historiador.Rebeldes olvidadosEl rebelde norteño Pancho Villa (1878-1923) quedó fuera de la narrativa oficial, y solo entró al panteón del Monumento a la Revolución hasta 1976."Villa fue una figura revolucionaria de gran peso para colectivos populares rebeldes, pero el discurso oficial no lo rescató, para hablar de justicia social les bastaba Zapata", explica el historiador.Además, la biografía de Villa "es un poco complicada por las acciones bandoleras que realizó", en el norte de México y sur de EEUU.Al relato heroico nacionalista introdujo un nuevo elemento el líder más populista de la era del PRI: Luis Echeverría (1922).Acusado de orquestar la masacre de estudiantes universitarios del 2 de octubre de 1968, su mandato (1970-1976) "incorpora las ideas populares del general Cárdenas, que sientan las bases del Estado nacionalista y corporativo priista, con enfoque social", resume el entrevistado.Cuando el PRI perdió el poder en el 2000, la transición democrática fue encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha): entonces, el calendario ritual solo mantuvo el culto a Madero.La afición por la historia de López Obrador ha quedado plasmada en varios libros, uno sobre Porfirio Díaz, y otros sobre héroes populares que ha rescatado del olvido.La diferencia viene en dos sentidos, aclara: por un lado, "el rescate de figuras secundarias, que no fueron endiosadas en el panteón revolucionario".La otra veta es su vocación por pedir perdón en nombre del Estado, por todas las tragedias de la historia nacional.Lo ha hecho convencido: desde la caída de la gran Tenochtitlán ante las tropas de Hernán Cortés hace 500 años, hasta las masacre de comunidades asiáticas chinas en tiempos de la Revolución o de los indígenas Yakis, ambas tragedias ocurrida en el norte del país.Así, antiguos trenes y caballerías vuelven este sábado a encender el fervor por los héroes de hace un siglo.

Víctor Flores García

Víctor Flores García

