https://mundo.sputniknews.com/20211119/mexicanos-sin-fronteras-amlo-tiene-altura-moral-para-defender-al-pais-no-mas-entregas-1118412446.html

Mexicanos sin fronteras: "AMLO tiene altura moral para defender el país, no más entregas"

Mexicanos sin fronteras: "AMLO tiene altura moral para defender el país, no más entregas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene el tacto, la capacidad y la altura moral para defender lo mexicano en Estados Unidos, señaló... 19.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-19T00:00+0000

2021-11-19T00:00+0000

2021-11-19T00:05+0000

eeuu

joe biden

inmigrantes

andrés manuel lópez obrador

justin trudeau

méxico

ix cumbre de líderes de américa del norte

américa latina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1118412122_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_805d7543c8f5fb5cf3803f998f534064.jpg

"El presidente sabemos que ha dicho que ya no somos comparsa de nadie, no somos tapete de nadie, somos soberanos, hay que empezar a reconocerle al compañero AMLO que tiene el tacto y la capacidad y la altura moral para decir: 'Esto es de México y México es de los mexicanos, no más entregas'", estimó Borja.Afirmó que López Obrador "es una esperanza, y no tan sólo para México, sino para toda América Latina".El activista subrayó que a los anteriores presidentes de México les recibían con "mentadas de madre" en sus visitas a Washington, mientras que López Obrador fue recibido con mariachi y por migrantes conscientes de sus raíces mexicanas.Centenas de personas se reunieron afuera de la sede del ejecutivo estadounidense para expresar su apoyo al presidente López Obrador, quien en reunión con sus pares de Canadá y Estados Unidos, Justin Trudeau y Joe Biden, respectivamente, llamó a integrar Norteamérica en una región económica estratégica y económicamente autosuficiente.Además, el activista consideró que los migrantes apoyan de manera mayoritaria al presidente López Obrador.Enfatizó que las fuerzas de seguridad estadounidenses concentradas en la Casa Blanca estaban sorprendidas de las manifestaciones de afecto de paisanos mexicanos al mandatario.La comunidad mexicana en EEUU une a 38 millones de personas, los cuales representan una fuerza económica tanto para México como para el país norteamericano.

https://mundo.sputniknews.com/20211118/no-estamos-produciendo-lo-suficiente-amlo-hace-un-fuerte-llamado-a-incentivar-economia-en-america-1118409999.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, joe biden, inmigrantes, andrés manuel lópez obrador, justin trudeau, méxico, ix cumbre de líderes de américa del norte