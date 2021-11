https://mundo.sputniknews.com/20211119/maduro-dice-que-no-le-importa-lo-que-haga-borrell-y-tilda-a-la-ue-de-racista-1118417254.html

Maduro dice que no le importa lo que haga Borrell y tilda a la UE de racista

Maduro dice que no le importa lo que haga Borrell y tilda a la UE de racista

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió la extensión de sanciones de la Unión Europea contra su Gobierno y tildó a ese bloque... 19.11.2021, Sputnik Mundo

Maduro indicó que el Alto Representante de la Unión Europea “da pena ajena”, y lo acusó de estar bajo la tutela del Gobierno de Estados Unidos.La Unión Europea extendió hasta el 14 de noviembre de 2022, las sanciones contra el Gobierno de Venezuela, y la información fue dada a conocer el jueves a través de medios españoles, que criticaron la ausencia de un comunicado oficial notificando la decisión.El presidente venezolano señaló que la delegación de observadores de la Unión Europea continúa realizando su trabajo de cara a las elecciones regionales y municipales del domingo 21 de noviembre, pese a esta extensión de las sanciones.“Hay una delegación de la Unión Europea que la invitó el poder electoral ejerciendo sus funciones, nos pidió el beneplácito, se lo dimos, pero no me importa para nada, que vayan para allá, para acá. Lo que me importa es lo que siga el pueblo de Venezuela”, dijo.El presidente venezolano informó que tiene prevista una reunión con los veedores internacionales en las próximas horas.“Yo me voy a reunir con los veedores internacionales para escucharlos, responder preguntas, para hacerles una atención diplomática”, acotó.Maduro afirmó que él junto al Partido Socialista Unido de Venezuela, decidió no intervenir en el cierre de campaña de la organización que preside.Este domingo los venezolanos se preparan para elegir 23 gobernadores y 335 alcaldes.

