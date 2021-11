https://mundo.sputniknews.com/20211119/las-apasionantes-vidas-de-las-cuatro-matrioskas-espanolas-1118448264.html

Las apasionantes vidas de las cuatro 'Matrioskas' españolas

BILBAO (Sputnik) — "Son como una metáfora de Cuba". Así describe la cineasta española Helena Bengoetxea a las mujeres protagonistas de su documental... 19.11.2021, Sputnik Mundo

Se trata de cuatro mujeres españolas que salieron de niñas de su país natal; fueron acogidas en la Unión Soviética y, con la llegada de la década de los 60 y la Revolución cubana, acudieron como voluntarias a la isla para desempeñarse en distintos trabajos especializados para los que habían recibido formación en la URSS.Sus nombres son Julia Delgado, madrileña, ingeniera civil y que vive en El Vedado, en La Habana; Alicia Casanova, vasca y neumóloga, que falleció en 2017; Araceli Ruiz Toribio, asturiana fallecida a principios de este año en Gijón y economista especializada en ferrocarriles; y Teresa Alonso, de 96 años, que vive actualmente en Barcelona y es perito electricista. Todas ellas salieron de España por el puerto de El Musel (Gijón), Santurce (Vizcaya) o por carretera vía Francia entre la primavera de 1937 y 1938.El documental que las retrata, de 74 minutos, se estrenó esta semana en el festival Zinebi, de la ciudad española de Bilbao, en el norte peninsular, y ahora pasará al circuito de festivales, desde donde dará el salto a las salas comerciales.Mujeres afortunadasLa directora del documental considera que, a pesar de que se trata de mujeres que pertenecieron al colectivo de los llamados "niños de la guerra", los menores evacuados de España a distintas naciones, en los inicios de la Guerra Civil Española (1936-39), fueron mujeres afortunadas.La cineasta señala, además, que se encontró en sus entrevistas "mujeres mucho más modernas que nuestras madres, consecuencia precisamente de las oportunidades que tuvieron", afirma.Lo cierto es que todas ellas tienen formación superior. En el caso de Alicia Casanova, fue una de las neumólogas más destacadas en la lucha contra la tuberculosis en la Cuba posrevolucionaria. O Julia Delgado que, como ingeniero de Caminos, se encargó de las canalizaciones del zoo de La Habana.El ideal y la realidadLa directora de Matrioskas también subraya una distinción entre Julia y Alicia que se quedaron en Cuba, y Araceli y Teresa, que regresaron a España.Sobre estas últimas dice que "no es casualidad que sean activas políticamente, porque regresan a un país que estaba en su memoria, pero la idea que tenían de su país no existía. Regresan a otra cosa", afirma.Continúa explicando Bengoetxea que "tenían una especie de idealización y sufrieron un desencanto con lo que se encontraron. Por eso cada una a su manera luchó por intentar cambiar lo que no le gustaba", indica la realizadora, natural de la región de Navarra y especializada en trabajos documentales de no ficción."Es muy importante en sus vidas la cuestión ideológica. Ellas van allí a ayudar y ellas, como el país, se quedaron un poco en esos años convulsos", concluye sobre estas mujeres, frente a las nuevas generaciones que, explica", "no han conocido otra cosa que los peores años", en referencia a las apreturas económicas de la Isla, tras la caída del bloque comunista.A juicio de Bengoetxea, esta diferencia ayuda a entender las distintas visiones que estas generaciones tienen sobre la situación política de la isla, "no es tanto una cuestión ideológica, sino una cuestión vital", resume.Una mirada, la de Matrioskas, que retrata vidas "de película" en un documental y que despertó ya en sus primeros días de andadura el interés de numerosos protagonistas y curiosos del fenómeno de estos niños que pasaron por la vida con pena y también con gloria.

Jon Cordero

