La OTAN afirma que seguirá trabajando en el diálogo con Rusia

BRUSELAS (Sputnik) — La OTAN continuará adoptando medidas para mejorar las relaciones con Rusia, afirmó el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens... 19.11.2021, Sputnik Mundo

internacional

rusia

otan

jens stoltenberg

"El Acta Fundacional OTAN-Rusia no está funcionando debido a las acciones de Moscú (...) Rusia ha decidido cerrar dos oficinas en Moscú, ha suspendido su misión ante la OTAN en Bruselas. Esto complica la aplicación del Acta Fundacional, pero seguiremos trabajando en el diálogo", sostuvo en la conferencia NATO Talk 2021 en Berlín.En su discurso, Stoltenberg también recalcó la importancia de gestionar las complicadas relaciones entre Rusia y la Alianza para reducir los riesgos, la transparencia y el diálogo sobre el control de armas, aunque la OTAN no crea que se avance en el diálogo.El secretario general manifestó que mantiene la confianza en el diálogo con Rusia, pero lamentó que Moscú no haya demostrado su deseo de apoyar el diálogo.Asimismo, la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, antes de sus conversaciones con Stoltenberg abogó por mantener el diálogo entre la Alianza Atlántica y Rusia.Merkel señaló que abordará con el secretario general la situación en la frontera ruso-ucraniana, así como la crisis migratoria en las fronteras de Bielorrusia con la Unión Europea.El 18 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, anunció que su país —en respuesta a las medidas de la OTAN— suspendía la labor de su embajada ante la Alianza a partir de noviembre, así como las actividades de la misión militar y de la oficina de información de la Alianza Atlántica en territorio ruso.Armas nucleares en Europa orientalSi Alemania se niega a desplegar armas nucleares de la OTAN en su territorio, es posible hacerlo en otros países europeos, incluido al este de Alemania, declaró Stoltenberg.Sin embargo, el secretario general de la alianza, expresó su esperanza de que Alemania continúe formando parte del sistema del uso conjunto de las armas nucleares porque es muy importante para la defensa de toda Europa.Stoltenberg destacó que la OTAN apoya la idea de "un mundo sin armas nucleares", pero no puede permitir que sus miembros no las tengan mientras otros países las dominan.El sistema del uso conjunto de las armas nucleares de la OTAN supone una base jurídica para el despliegue de las armas nucleares estadounidenses en Estados europeos no nucleares en el marco de la política de contención de la Alianza.En particular, el futuro Gobierno alemán tendrá que tomar una decisión respecto a la sustitución de sus cazas Tornado, que podrían llevar bombas nucleares estadounidenses en caso de una crisis, con unos aviones más avanzados.

