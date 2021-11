https://mundo.sputniknews.com/20211119/israel-pretende-combatir-la-diabetes-en-una-lucha-sin-cuartel-1118434435.html

Israel pretende combatir la diabetes en una lucha sin cuartel

Israel pretende combatir la diabetes en una lucha sin cuartel

TEL AVIV (Sputnik) – Israel tendrá, según cálculos, un millón de diabéticos en 2040, una cifra alarmante para el pequeño país, que ha conducido a la... 19.11.2021, Sputnik Mundo

"Y eso tiene consecuencias graves, una de ellas, el aumento de la obesidad y de enfermedades como la diabetes tipo 2. No en vano se le llama ya a este fenómeno "diabesidad" ", agregó.El ambicioso proyecto antidiabético de la Universidad Bar Ilán cuenta con una inversión de 75 millones de dólares durante 10 años, convirtiéndose en el intento no gubernamental más ambicioso de Israel para combatir la enfermedad que hace estragos, principalmente, en el norte del país.La Galilea, la zona más afectadaLa iniciativa se inauguró oficialmente esta semana en la región de la Galilea, específicamente en la ciudad norteña de Safed, por ser una de las comunidades más susceptibles a la enfermedad.El programa denominado SPHERE (Social Precision-Medicine Health Equity Research Endeavour o Investigación de equidad en salud y medicina de precisión social) se ha materializado en un centro médico cuyo objetivo es ayudar a los Gobiernos locales a combatir la enfermedad, fomentando un estilo de vida saludable y proporcionando servicios de salud entre la población de menores recursos económicos.El equipo interdisciplinario de SPHERE incluye investigadores, médicos, planificadores urbanos y profesionales de la salud pública, porque, según indican sus impulsores, queda cada vez más claro que la vida no puede compartimentarse, y tampoco la solución a sus problemas."Estamos implementando un modelo único que reúne a socios de todos los sectores de la sociedad y todas las disciplinas relevantes para abordar este desafío y tener un impacto en las vidas de la diversa población galilea", explicó la doctora Sivan Spitzer, subdirectora del nuevo centro, en comunicado.Los casos son particularmente comunes en áreas con un perfil socioeconómico más bajo, y tienden a ser más altos en las comunidades árabes. Ambas, son características de Galilea, donde los residentes tienen tres veces más probabilidades de desarrollar diabetes y sufrir complicaciones, en comparación con otras áreas de Israel.Problema mundial"La diabetes está aumentando a nivel mundial, y el número de personas afectadas por esa enfermedad se cuadruplicó desde 1980", añadió Spitzer. "Se espera que un millón de israelíes sean diagnosticados con diabetes para el 2040, con un número desproporcionado de ellos en la Galilea, una región económicamente desfavorecida y étnicamente diversa".El profesor Naim Shehadeh, el endocrinólogo que dirige el proyecto, presidente de la Asociación Israelí de Diabetes y director de Endocrinología y Metabolismo de la Diabetes en el Centro Médico Rambam, aseveró que "este es el proyecto más grande de su tipo en la historia de nuestra nación".Entre los principales objetivos de SPHERE está la reducción del 50 por ciento en la tasa de transformación de prediabetes a diabetes y el aumento dramático en el número de pacientes cuyos niveles de glucosa están bien controlados.Shehadeh anunció que el proyecto también incluirá investigaciones que trabajarán para mejorar los tratamientos e incluso desarrollar curas.Parte del proyecto que ofrecen es proporcionar alimentos saludables en las cafeterías escolares, educación sanitaria en las escuelas, construir instalaciones de ejercicio en vecindarios con altas tasas de diabetes y aumentar la accesibilidad a los servicios de atención médica con una unidad médica móvil que proporcionará exámenes de salud anuales.

