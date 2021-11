https://mundo.sputniknews.com/20211119/ganaderos-retiran-la-leche-de-un-supermercado-gallego-por-los-bajos-precios-que-pagan-a-las-granjas-1118436744.html

Ganaderos retiran la leche de un supermercado gallego por los bajos precios que pagan a las granjas

Ganaderos retiran la leche de un supermercado gallego por los bajos precios que pagan a las granjas

Un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce que el precio en origen de la producción lechera en España es de los más bajos de la... 19.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-19T17:02+0000

2021-11-19T17:02+0000

2021-11-19T17:11+0000

españa

leche

supermercado

precios

galicia

ganaderos

🥚 alimentación

boicoteo

protestas

vacas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1093756160_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_1b2d6a11279ba41437b354cbfc590b2e.jpg

Miembros de Unións Agrarias (UU.AA.) han entrado en un centro comercial de Galicia y han empezado a apilar cartones de leche y a retirarlos de los lineales de los supermercados. ¿El motivo? Los ganaderos buscan unas tarifas que cubran sus costes de producción. Exigen un aumento en las cotizaciones porque no pueden asumir los costes a un precio tan bajo. Según un estudio del Ministerio de Agricultura, los ganaderos cobran de promedio cuatro céntimos por debajo de lo que cuesta producir la leche. Además, en dicho estudio se reconoce que el precio en origen de la producción lechera en España es de los más bajos de la Unión Europea.Tras varias jornadas de reunión entre ganaderos y Capsa (como Larsa y Central Lechera Asturiana) y Lactalis (Puleva), que son dos de las principales industrias de leche españolas, no ha habido acuerdo por parte de las compañías. Eso ha originado que hayan orquestado protestas durante varios días. En una de ellas, llegaron a lanzar purín contra las instalaciones de Lactalis-Puleva. "Cada uno recoge lo que cosecha", escribía la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en su cuenta de Twitter.El secretario de Coordinación Sectorial de UU.AA., Felix Porto, ha explicado que con su última acción se busca "sensibilizar" al consumidor y que "sepa cuáles son los responsables directos de lo que está sucediendo", con "bajos precios que hay en estos momentos que no cubren los costes de producción". Así, Porto pide a la ciudadanía que "no se consuman" marcas de Capsa y Lactalis, pues son los que "tienen responsabilidad directa" sobre la situación de los ganaderos. Asimismo, UU.AA. solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que intervenga "sin dilación" para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria que acaba de ser modificada y actuar "con contundencia" contra las industrias que continúan forzando ventas con pérdidas.

https://mundo.sputniknews.com/20211117/asi-ha-sido-la-liberacion-de-la-vaca-lola-el-animal-que-consiguio-unir-a-todo-un-pueblo-espanol-1118336901.html

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

leche, supermercado, precios, galicia, ganaderos, 🥚 alimentación, boicoteo, protestas, vacas