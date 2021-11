https://mundo.sputniknews.com/20211119/eurodiputado-espanol-estoy-viendo-una-cuba-que-reboza-alegria-1118418326.html

Eurodiputado español: "Estoy viendo una Cuba que reboza alegría"

Eurodiputado español: "Estoy viendo una Cuba que reboza alegría"

LA HABANA (Sputnik) — Poco antes de despedirse de Cuba, el eurodiputado español Manuel 'Manu' Pineda agradeció las muestras de hospitalidad recibidas en la... 19.11.2021

"Llevo aquí varios días y estoy viendo una Cuba que reboza alegría, que se va recuperando lenta pero constante hacia la normalidad, vemos como es el único país del mundo donde los chavales (niños) ya están vacunados (contra el COVID-19) desde los dos años de edad, y que pueden regresar a los colegios después de casi dos años de estar alejados de sus amigos", expresó el también secretario de relaciones internacionales del Partido Comunista de España.Durante 10 días, Pineda, que ocupa una banca en el Parlamento europeo por la agrupación política ibérica Podemos-Izquierda Unida, realizó una visita a Cuba, invitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde cumplió una apretada agenda de trabajo.Entre las principales actividades destacaron una entrevista con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, así como reuniones con legisladores, miembros de organizaciones de solidaridad, estudiantes, científicos vinculados a la producción de vacunas contra el covid-19, y visitas a zonas de interés comunitario e industrial.“Cuba es el país más tranquilo, en paz, y seguro del mundo —agregó el eurodiputado español—, y te lo digo yo que sé que las mujeres en España no pueden salir a determinadas horas porque las acosan, las insultan y hasta las llegan a violar, y en cambio aquí andan por las calles con absoluta tranquilidad. Esa es la Cuba que yo veo. Aquí hemos visto a las personas en el centro de La Habana saliendo a las calles, disfrutando tranquilamente en familia a cualquier hora. Eso es lo que hemos visto, que no nos lo contó nadie”.El visitante también se refirió a las recientes campañas desestabilizadoras denunciadas por el Gobierno de la isla.“A pesar de esos intentos, Cuba no está sola —subrayó Pineda—. El pasado 15 de noviembre se hicieron concentraciones en centenares de ciudades alrededor del mundo en apoyo a Cuba. Se lanzó una campaña que anunciaba la “hecatombe”, que el pueblo iba a salir a las calles en contra del Gobierno, que no ocurrió, pero lo que vemos en realidad es un “matrimonio” estrecho entre el pueblo y su Revolución, a pesar que los grandes medios europeos ya tenían elaborados los titulares diciendo lo contrario”.El eurodiputado agregó que como parte de estos planes propagandísticos, “se han usado videos para acompañar la campaña “tóxica” del 15 de noviembre en Cuba”."Ya lo vimos el pasado 11 de julio —dijo—, como para ilustrar esa ficción que se montaron usaban imágenes ocurridas en protestas el Cairo, Alejandría (Egipto); de Argentina, e incluso de España, colocando vídeos de Barcelona, donde la policía española reprimía a sangre y fuego a gente que tenía solo la intención de colocar una urna y votar en una consulta popular. En esos lugares si hay una represión real, como en toda Europa".Pineda también denunció que "hay muchos eurodiputados que están apoyando las campañas de desestabilización contra Cuba, que las impulsan incluso, que son peones de estas campañas contra la isla".Poco antes de su despedida de Cuba, Manu Pineda sostuvo un encuentro en la Habana con el expresidente Raúl Castro (2008-2018), y con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo.

