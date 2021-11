https://mundo.sputniknews.com/20211119/escandalo-grave-denuncia-de-racismo-en-la-copa-libertadores-femenina-1118414025.html

Escándalo: grave denuncia de racismo en la Copa Libertadores femenina

El Club Nacional de Football de Uruguay fue denunciado por insultos racistas por parte de Corinthians de Brasil, tras la disputa de la semifinal entre ambos... 19.11.2021, Sputnik Mundo

Según la denuncia, los insultos racistas fueron proferidos por una jugadora de Nacional contra de Adriana, jugadora de Corinthians, luego de que la brasileña marcara el sexto gol del encuentro.Luego de la ejecución penal de Adriana para poner el marcador 6-0 a favor de Corinthians en el minuto 72 de juego, la jugadora paulista habría sido tratada de "macaca" —mona en portugués—, por Antonella Ferradans, jugadora del Club Nacional de Football de Uruguay.Un trascendido, surgido desde el propio club paulista, sostuvo que la propia afectada no percibió el insulto, sino que este fue alertado y denunciado en el acto por su compañera Victoria.Tanto el séptimo como el octavo gol de la jornada, las jugadoras corinthianas celebraron las últimas dos conquistas con el gesto símbolo del futbolista Sócrates (1954-2011), máximo ídolo del club, quien festejaba sus goles con el puño izquierdo en alto, como protesta a favor de la democracia durante la última dictadura militar brasileña (1964-1985).Tras la finalización de la semifinal entre Corinthians y Nacional, por un abultado marcador de 8-0 a favor de las paulistas, en el marco de la Copa Libertadores femenina que hasta la fase semifinal se disputó en Asunción del Paraguay, el elenco brasileño denunció el hecho.Desde el club brasileño apuntaron al club uruguayo por no condenar el hecho, y reclamaron que les gustaría saber la posición de parte de la organización del torneo y transparencia en cuanto a cómo se informó sobre el hecho.Denuncias posterioresLuego de la denuncia del Corinthians, el Deportivo Cali, rival de Nacional de Uruguay en cuartos de final de Copa Libertadores femenina, acusó que varias jugadoras del equipo colombiano sufrieron "discriminación y racismo" por parte de algunas jugadoras del pantel uruguayo.El cuadro azucarero, afirmó que fueron víctimas de la "misma situación que vivió Corinthians en la semifinal" y agregó que "estamos orgullosos de nuestras raíces", en las redes sociales oficiales del club caleño.SolidaridadLas muestras de solidaridad con Adriana y el plantel de Corinthians no se hicieron esperar, incluso desde parte de sus archirrivales y de la propia Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)."Es inadmisible que escenas como esta, aún sean una realidad en nuestra sociedad", enfatizó el entre rector del fútbol brasileño, a través de redes sociales."Basta de racismo, somos todos iguales. ¡Basta!", declaró Luciana, portera de Ferroviária luego de vencer al propio Nacional en el partido por el tercer lugar de la competición en la capital paraguaya, a través de los tiros penales por marcador de 3-1. Antonella Ferradans no fue citada "por decisión técnica".El equipo uruguayo aún no se ha pronunciado públicamente respecto al incidente, a días de recibir al Corinthians de Sao Paulo en su estadio, el Gran Parque Central de Montevideo, sede de la final de la Copa Libertadores femenina, entre las corinthianas e Independiente de Santa Fe de Colombia, único equipo no brasileño en las tres finales Conmebol de Montevideo 2021.

