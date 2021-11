https://mundo.sputniknews.com/20211119/el-vicecanciller-ruso-acusa-a-la-otan-de-violar-acuerdo-con-moscu-sobre-armas-nucleares-1118435626.html

El vicecanciller ruso acusa a la OTAN de violar acuerdo con Moscú sobre armas nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la posibilidad de desplegar armas nucleares al este de Alemania... 19.11.2021, Sputnik Mundo

El 19 de noviembre, Stoltenberg declaró en una conferencia de la OTAN en Berlín que si Alemania se niega a desplegar armas nucleares de la Alianza en su territorio, es posible hacerlo en otros países europeos, incluido al este de Alemania.En particular, destacó Grushkó, ese documento prevé que la OTAN no desplegaría armas nucleares en el territorio de los nuevos miembros de la Alianza ni emplazaría considerables fuerzas militares adicionales.El sistema del uso conjunto de las armas nucleares de la OTAN supone una base jurídica para el despliegue de las armas nucleares estadounidenses en Estados europeos no nucleares en el marco de la política de contención de la Alianza.El futuro Gobierno alemán tendrá que tomar una decisión respecto a la sustitución de sus cazas Tornado, que podrían llevar bombas nucleares estadounidenses en caso de una crisis, con unos aviones más avanzados.

rusia, otan, armas nucleares, europa, alemania