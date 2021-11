https://mundo.sputniknews.com/20211119/dia-sin-iva-en-colombia-beneficio-para-el-bolsillo-pero-riesgo-ante-cuarto-pico-pandemia-1118451637.html

Día sin IVA en Colombia, beneficio para el bolsillo pero riesgo ante cuarto pico pandemia

Las expectativas del comercio para esta jornada son altas, ya que prevé superar el nivel de ventas de 9,8 billones de pesos (2.545 millones de dólares) que logró el pasado 28 de octubre, cuando se realizó el primero de tres días sin IVA que el Gobierno decretó para el país este año."El nivel de seroprevalencia (ciudadanos con anticuerpos), un porcentaje mayor de vacunados y la predominancia de la variante mu del virus en el pasado tercer pico —frente a la variante delta, más contagiosa— fueron los efectos mitigadores de la llegada del cuarto pico, que estaba previsto para octubre pero que se ha ido retrasando. Ahora bien, el primer efecto disparador de esa cuarta ola, cuya llegada es inminente, lo constituye el comercio", dijo a la Agencia Sputnik el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona.Si bien el comercio busca sacudirse de los efectos de la pandemia y recién ahora empieza a recuperar las ventas —pero no del todo las ganancias—, los temores del cuarto pico son evidentes incluso en el Gobierno, que una vez más se debate entre reactivar la economía y proteger a la población.Ruiz agregó que "por esa razón, y dada la circulación en el país de la variante delta, es muy importante protegerse en este día sin IVA y mantener los protocolos de seguridad".Compras sin carnéAunque desde el pasado 16 de noviembre es obligatorio presentar el carné de vacunación contra el COVID-19 en eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, como bares, restaurantes, cines, museos, discotecas, conciertos y casinos, entre otros, la medida no aplica para ninguno de los tres días sin IVA."Para el ingreso a los centros comerciales, los decretos expedidos no exigen la presentación del carné de vacunación, pero sí se deben mantener los aforos al interior de los establecimientos comerciales", destacó Ruiz que, sin embargo, para evitar aglomeraciones, recomendó la ampliación del horario del comercio y las compras virtuales.De hecho, las compras digitales representaron 1,8 millones de transacciones en el anterior día sin IVA, lo que significó 944.000 millones de pesos (242 millones de dólares) del total de los 9,8 billones de pesos registrados ese día, según reportó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).En comparación con el primer día sin IVA de 2020 —el 19 de junio de ese año—, las ventas electrónicas del pasado 28 de octubre constituyeron un crecimiento de 71% del valor de las transacciones, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio Electrónico.Si bien la Cámara no especificó el motivo por el cual se dio dicho incremento, no se puede descartar que el temor a los contagios haya influido en esa tendencia, pues para ningún colombiano es un secreto que el primer día sin IVA en el país en el 2020 generó tanto caos como contagios posteriores, pues en el frenesí de las compras se rompió el distanciamiento social y se olvidó el uso del tapabocas.Urbes, en riesgoSin embargo, asegura que no se prevé un porcentaje de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) tan alto como el registrado en el tercer pico—cuando llegó incluso a 97%—, el cual fue tan largo que tuvo a su vez dos picos, entre el 19 y el 25 de abril y entre el 14 y el 20 de junio, lo que lo hizo más virulento y mortífero que los anteriores.Vestuario, electrodomésticos, computadores, equipos de comunicaciones, implementos deportivos y escolares, juguetes, y bienes e insumos para el sector agropecuario son algunos de los productos que este viernes tienen el beneficio de exención del 19% del impuesto.Sin embargo, no todo mundo cree en eso, y hay quienes aseguran que se trata de un embuste del sector comercial."Eso es puro cuento (mentira) del comercio para acoger incautos. En redes sociales abundan los videos que muestran que a los productos les suben el precio para después decir que les aplican un descuento del IVA y, mientras tanto, la gente va en manada a pescar en río revuelto y, de paso, a contagiarse", dice Ismael Ayala, un pensionado bogotano para quien el día sin IVA, en la práctica "no existe".Mientras la jornada se desarrolla y se espera conocer el resultado de las ventas y, claro, de los posibles contagios de COVID-19, el país se prepara desde ahora para el tercer y último día sin IVA del año, el próximo 3 de diciembre.

