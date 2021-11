https://mundo.sputniknews.com/20211119/desvelan-el-verdadero-origen-de-la-miel-hecha-en-espana-y-no-no-siempre-es-espanol-1118427098.html

Desvelan el verdadero origen de la miel "hecha en España" y no, no siempre es español

Desvelan el verdadero origen de la miel "hecha en España" y no, no siempre es español

Recientes investigaciones apuntan que la miel china entra en España a través de otros países de la Unión Europea, en los que se transforma y se mezcla para...

A la hora de comprar miel, cada vez son más los clientes que se fijan en el color, la espesura e incluso su origen con el fin de comprar la más pura del mercado y evitar los adulterados. Sin embargo, el origen de la miel no está exento de polémica.Una reciente investigación del sector apícola de COAG y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha concluido que muchas de las mieles que se venden con la etiqueta de "Origen España", en realidad provienen de otro país, en concreto, del gigante asiático.¿Cómo lo hacen? Triangulándola a través de otros países europeos, como Portugal o Rumanía, y añadiendo el 50% de la mezcla de miel cosechada en España. Es decir, Portugal importa a España miel cosechada en China, luego España la recibe y añade la mitad de miel española. Así, ya se puede denominar como original nacional según la legislación.Según la "maraña legal", como lo definen los organismos que han iniciado la denuncia, los productos pueden indicar como país de origen aquel en el que han sufrido la última transformación. Por ello, la organización de consumidores y el sector apícola consideran que esta práctica se trata de un "posible engaño masivo" al consumidor.Los organismos denuncian que haya desaparecido la etiqueta de "origen China" de la procedencia y piden a la Unión Europea y al Gobierno que se modifique la normativa en torno al etiquetado y origen de la miel. Al mismo tiempo, solicitan a las autoridades competentes que se abra una investigación para determinar dónde está ese significativo porcentaje de miel china que entra cada año en España y no aparece en las etiquetas.Mientras tanto, y a la espera de que se produzcan cambios o no, OCU ha lanzado un comparador de mieles para saber cuál es la más conveniente para el consumidor que se puede revisar en su web.

