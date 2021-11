https://mundo.sputniknews.com/20211119/arce-posesiona-a-nuevo-ministro-de-educacion-de-bolivia-1118431707.html

Arce posesiona a nuevo Ministro de Educación de Bolivia

Arce posesiona a nuevo Ministro de Educación de Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, juramentó como nuevo Ministro de Educación a Edgar Pary, un docente veterano con larga experiencia... 19.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-19T14:57+0000

2021-11-19T14:57+0000

2021-11-19T14:57+0000

américa latina

bolivia

educación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107908/57/1079085730_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_fefa43b6705e7e9d85ac8f8bbc6a7bf7.jpg

"Esta no es una simple posesión, significa un cambio, un giro de 180 grados en materia educativa, [porque] el avance cualitativo de la economía requiere recursos humanos cualificados", dio Arce en un breve acto en la Casa Grande del Pueblo.Pary sucede a Adrián Quelca, quien renunció la semana pasada tras denuncias y un proceso judicial por supuesta corrupción en una competencia para la designación de autoridades educativas.El funcionario fue director general de educación superior hasta 2019 y ocupó luego la dirección del Instituto Superior de Formación de Maestros, de La Paz.Arce señaló que en el último año el Gobierno se esforzó en garantizar clases en medio de la pandemia, tras la clausura decretada por la administración transitoria de 2020 presidida por Jeanine Áñez, logrando que casi al fin de ciclo más del 85 por ciento de las clases sean presenciales o semipresenciales.El gobernante, que es docente universitario, dijo que se reunirá con los rectores de las universidades públicas del país para debatir planes de mejora de la calidad educativa con miras a formar profesionales que, según remarcó, son necesarios "ahora y no mañana" para acompañar la industrialización del país."Tenemos retos importantísimos y estamos aquí, no hemos venido solamente a administrar el Estado, hemos venido a transformarlo y uno de los elementos fundamentales es la transformación de la educación básica, secundaria, técnica y universitaria", añadió Arce.En Bolivia, más del 90% de los estudiantes, desde primaria hasta el nivel universitario, asiste a escuelas y universidades públicas.

https://mundo.sputniknews.com/20210205/tras-un-2020-perdido-bolivia-retoma-las-clases-con-un-novedoso-sistema-1094339924.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, educación