Alianza opositora en Haití presiona a primer ministro para cumplir acuerdo de gobernanza

Alianza opositora en Haití presiona a primer ministro para cumplir acuerdo de gobernanza

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La alianza política opositora, Sector Democrático y Popular, volvió a presionar al primer ministro Ariel Henry para que aplique el... 19.11.2021

américa latina

haití

ariel henry

"El Sector Democrático y Popular sigue apegado al acuerdo del 11 de septiembre, que exigimos que se aplique. La posición del SDP es clara: no participaremos en un Gobierno dominado por PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), Martellistes, Jovenelistes, el PM Henry debe asumir sus responsabilidades", escribió en Twitter su portavoz y abogado, André Michel.Henry prometió poco después de la firma que en una semana nombraría al nuevo gabinete, sin embargo, dos meses después muchas de las plataformas firmantes se inquietan con el neurocirujano.A inicios de noviembre algunas de estas organizaciones establecieron un comité de nueve miembros para ayudar al primer ministro a implementar el acuerdo, permitir el nombramiento de una asamblea constituyente para redactar la Constitución, así como auditar la gestión de los órganos autónomos del Estado.Sin embargo, sus resultados aún no son públicos.El Sector Democrático, que reúne a varios partidos políticos y plataformas sociales y fue un fuerte contrincante del presidente asesinado el pasado 7 de julio, Jovenel Moïse, amenazó con pasarse a las filas de la oposición, si el jefe de Gobierno no aplicaba el documento.La gestión de Henry, que asumió el poder dos semanas después del magnicidio, es muy criticada, pues en su mandato las pandillas ampliaron sus zonas de control, expulsaron a más de 19.000 personas de sus viviendas en barrios desfavorecidos e interrumpieron la distribución de los combustibles.En el llamado "Acuerdo político para una gobernanza pacífica y eficaz del período interino", propuesto por el primer ministro y firmado por las principales fuerzas políticas de Haití, acordaron postergar las elecciones y formar una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

haití

haití, ariel henry