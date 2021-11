https://mundo.sputniknews.com/20211118/volver-a-empezar-las-claves-de-la-esperada-cumbre-biden-amlo-trudeau-1118404270.html

Volver a empezar: las claves de la esperada cumbre Biden-AMLO-Trudeau

Volver a empezar: las claves de la esperada cumbre Biden-AMLO-Trudeau

Luego de cinco años, los líderes norteamericanos abordaron varios temas de interés común en su encuentro tripartito en Washington. Además, en Guatemala continúa la tensión por los desalojos de indígenas y la protesta contra proyectos mineros. Estas y otras noticias en una nueva edición de 'En Órbita'.

Joe Biden fue anfitrión en Washington del mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del primer ministro canadiense Justin Trudeau, en el marco de la 9° Cumbre de Líderes de América del Norte.En diálogo con En Órbita el periodista y analista mexicano Julián Andrade consideró que el desarrollo de una "economía competitiva" entre las naciones, en el marco de la crisis del COVID-19, se abordó como uno de los hilos conductores de la reunión.De acuerdo con Andrade, "dentro de estos temas se pueden sumar otros que si bien no están agendados como prioridad, pueden presentarse". Uno a tener en cuenta es el de la reforma energética que propone AMLO.Aunque la crisis migratoria no formaba parte de la agenda oficial del encuentro, su relevancia no se pudo evitar. "[Los líderes] deben afrontar problemas concretos, sobre todo la situación de los migrantes en México, que no ha cambiado sustancialmente con respecto a lo que ocurría durante la gestión de Donald Trump (2017-2021)", agregó el periodista mexicano.Sobre este asunto, el analista se refirió al programa que situaba a México como un tercer país seguro para los migrantes, lo que ha generado presiones económicas adicionales al Gobierno mexicano que debe controlar su frontera sur. “No está resuelto cómo transcurrirá la relación [de AMLO] con el actual presidente de EEUU", agregó el entrevistado.Otro de los temas secundarios de la cumbre es la postura crítica de Washington sobre los gobiernos de Cuba y Nicaragua, que México no acompaña. "A EEUU le conviene que México tenga relación cercana con Cuba dado que requiere del contacto en la compleja relación de La Habana con Washington", opinó el analista.La 9° Cumbre de Líderes de América del Norte fue la primera desde 2016, interrumpida por el exmandatario Donald Trump durante su gestión.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con Mauro Vay, directivo del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de Guatemala, sobre la crisis en el municipio de El Estor (departamento de Izabal) por los desalojos de familias indígenas y la protesta contra proyectos mineros. Y además, una entrevista de Sputnik al precandidato presidencial colombiano Juan Carlos Echeverry.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

