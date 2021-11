https://mundo.sputniknews.com/20211118/vicepresidenta-peruana-rechaza-intento-de-congreso-de-destituir-a-presidente-1118411492.html

Vicepresidenta peruana rechaza intento de Congreso de destituir a presidente

LIMA (Sputnik) — La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó el intento en el Congreso de promover una moción de destitución contra el mandatario Pedro... 18.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

perú

pedro castillo

"El presidente Pedro Castillo ganó las elecciones y, según la Constitución, su mandato es por cinco años. No promovamos la inseguridad jurídica y económica. Primero están los derechos de los más vulnerables, como el acceso a agua, desagüe, luz, otros. Déjennos trabajar", indicó Boluarte a través de su cuenta en Twitter.El jueves, la congresista por Avanza País (derecha), Patricia Chirinos, presentó una moción de destitución ante la mesa directiva del Parlamento, conformada por la presidenta y los tres vicepresidentes, la cual, de lograr 26 votos a favor, podría elevarse a debate en el pleno en donde necesitará 87 votos (en un Congreso unicameral de 130 representantes) para ser aprobado y sometido a una votación definitiva.Chirinos, así como otras bancadas de oposición, vienen sosteniendo que el presidente Castillo no tiene "capacidad moral" para ejercer el cargo debido a los nombramientos de funcionarios cuestionados o con problemas con la justicia.La vicepresidenta de Perú denunció una actitud obstruccionista de parte del Parlamento que, afirma, se ha manifestado desde el inicio de la gestión de Castillo en julio pasado."Al Congreso le pido reflexionar para trabajar por un Perú unido: todos debemos apostar por el país, el pueblo nos ha elegido para resolver los problemas de la patria. Desde el primer día no nos han dado un minuto de tregua, pero no nos detendremos. Seguiremos día a día", comunicó la vicepresidenta.Asimismo, pidió al Legislativo "respetar la voluntad popular" y la integridad del mandato de Castillo que deberá culminar en julio de 2026.

perú

2021

perú, pedro castillo