Un juzgado paraliza las obras para exhumar a víctimas del Valle de los Caídos

Un juzgado paraliza las obras para exhumar a víctimas del Valle de los Caídos

MADRID (Sputnik) — Un juzgado de lo contencioso de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras para exhumar a las víctimas del franquismo en... 18.11.2021

españa

francisco franco

valle de los caídos

En un auto fechado el pasado martes, una jueza decidió paralizar cautelarmente las obras al considerar que "son evidentes los daños que se podrían causar si se procede a efectuar actuaciones" sin antes revisar la petición de los reclamantes.El pasado mes de septiembre el Gobierno de España comunicó que comenzaba una primera fase de las obras, consistentes en trabajos técnicos, para exhumar a 77 personas del Valle de los Caídos, el complejo monumental construido por Franco tras la Guerra Civil.Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas de ambos bandos de la guerra, casi la mitad sin identificar, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.Uno de los casos más conocidos es el de los hermanos Lapeña, fusilados en Aragón en 1936, aunque posteriormente fueron reinhumados sin permiso de la familia en el Valle de los Caídos.Una histórica sentencia reconoció en el año 2016 el derecho de la familia a exhumar los cadáveres para elegir su lugar de descanso. Sin embargo, las demoras en el proceso hacen que todavía no se haya ejecutado.La noticia de una nueva paralización de las exhumaciones llega justo tres días después de que Manuel Lapeña, hijo y tío de los dos hermanos, falleciera a los 97 años de edad sin haber podido completar el proceso pese a tener una sentencia firme desde hace años.El abogado de la familia Lapeña, Eduardo Ramz, lamentó en declaraciones a la Cadena SER que "un colectivo próximo a la extrema derecha" haya conseguido la paralización cautelar de las obras, recordando que "no es la primera vez que esto ocurre", ya que la exhumación del propio Franco fue objeto de la misma estrategia de dilación.Pese a ello, subrayó que "se trata de una suspensión y no de un pronunciamiento de fondo", por lo que se mostró convencido de que "esto será un paréntesis" y "reinará el sentido común para que las familias puedan reencontrarse con sus olvidados".

