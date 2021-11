Un informe encargado por la UE desaconseja la reforma del mercado energético solicitada por España

https://mundo.sputniknews.com/20211118/un-informe-encargado-por-la-ue-desaconseja-la-reforma-del-mercado-energetico-solicitada-por-espana-1118382356.html

La idea presentada por el Ministerio de Transición Energética de rediseñar el mercado energético mediante la asunción de un sistema propio de formación de precios en aras de contener su escalada, tiene muchos visos de quedar finalmente desestimada.Así se infiere de las conclusiones preliminares del informe que la Comisión Europea encargó a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), el regulador europeo, que estima contraproducente la propuesta y vislumbra riesgos para la estabilidad del mercado energético de llevarse a cabo. Aunque el informe completo se dará a conocer en abril, esta suerte de sinopsis refuta tanto la validez de las soluciones aportadas por el órgano ministerial dirigido por Teresa Ribera como el análisis que hace de la crisis.La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno español sigue no obstante insistiendo en la necesidad de corregir los aspectos del marco europeo, dado que en la UE rige un único sistema de fijación de precios. "Los combustibles fósiles, crecientemente caros, no pueden lastrar ni distorsionar los beneficios de la transición energética", ha declarado, subrayando también que las cuotas por emisiones de CO2 no pueden redundar en una factura "inasumible e injusta" para las familias y la industria.El gas, culpableACER considera que los elevados costes de la energía no obedecen a un sistema fallido de formación de precios, tampoco a manipulaciones del mercado energético. Por el contrario, achacan la actual escalada de precios al incremento de la demanda de gas natural y a las dinámicas del suministro del gas licuado. El impacto del encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 es secundario, afirma el regulador, al igual que el hecho de que las reservas de gas estén a medio llenar en Europa.Esta agencia niega que los precios se estén manipulando o que circule información privilegiada. En Bruselas explican el encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 como una respuesta al afán institucional de favorecer la transición hacia un modelo energético verde. España había propuesto fijar un tope al precio de la electricidad generada por gas teniendo más en cuenta la aportación de la energía verde e incluso aplicar en cada país un "precio justo". Estas políticas, esgrime la ACER, podrían minar el impulso a una descarbonización eficaz a un precio asumible.¿Quedaría el suministro en riesgo?A medio plazo quedaría comprometido, si no antes, asegura la ACER. En su opinión, la regulación de los precios expulsaría del mercado a algunos productores de energía que no tendrían otra salida que vender a pérdida, por lo que no se hallarían sustitutos para cubrir el incremento de demanda. El resultado, dice su informe, sería un encarecimiento de la energía renovable a la larga producto de la volatilidad de sus precios.El informe también alude al caso de España, país donde el alza de precios energéticos es particularmente notoria. ACER lo atribuye a que su sistema energético apenas está conectado al resto del mercado, lo cual provoca una fuerte dependencia del gas. Basándose en los mercados de futuros del precio de este combustible, los reguladores concluyen que la crisis de precios comenzará a remitir en abril de 2022, aunque con matices ligados a los cambios constantes del mercado de futuros y a la incidencia de las condiciones meteorológicas en la demanda.

