Senador de Morena niega condonación de multas fiscales durante la 4T

De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 el SAT perdonó sanciones a tres empresas en las que Guadiana Tijerina tiene intereses como socio y directivo.En conferencia de prensa desde el Senado de la República, el morenista rechazó la acusación y afirmó que el trabajo periodístico no es una investigación."Es una vacilada del Quinto Elemento Lab. Hablan de que condonaron 2,5 millones de impuestos (sic), o sea algo fiscal, ok… Yo creo que está tan tendenciosa que tratan de dañar a mi persona. Ni me quita el sueño ese tipo de cosas. Yo les pediría a los elementos –vaya pleonasmo- pues que tengan más cuidado en eso", declaró el político mexicano.El legislador agregó que sólo en dos de las tres compañías señaladas tiene "intereses personales" y sostuvo que, en todo caso, la condonación de multas está permitido por la ley."Aquí es un trámite normal que realizan los funcionarios de la empresa cuando se pagan los impuestos y los recargos correspondientes te pueden condonar las multas por algún motivo, por retraso en el pago, por lo que quieran ustedes", argumentó.Guadiana Tijerina aseguró que no tiene información respecto a los motivos por el cual se habría generado las multas ante el SAT, aunque reconoció que ha iniciado varios juicios contra la autoridad fiscal por cargos en los que no están de acuerdo.El empresario minero fue uno de los políticos mexicanos que apareció en los llamados Papeles de Pandora por poseer una empresa off shore en las Islas Vírgenes Británicas, y ante la cual declaró poseer una fortuna de 28 millones de dólares, la cual no habría reportado ante el Senado de México.

