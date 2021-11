https://mundo.sputniknews.com/20211118/que-hay-en-rusia-mas-caro-que-su-petroleo-1118392071.html

¿Qué hay en Rusia más caro que su petróleo?

¿Qué hay en Rusia más caro que su petróleo?

El valor real de los bosques rusos supera el valor de sus reservas de petróleo, según un informe del grupo Boston Consulting. 18.11.2021, Sputnik Mundo

Como señalan los autores del informe 'Riqueza no descubierta: por qué es importante que Rusia se dé cuenta del verdadero valor de los bosques', los bosques rusos están infravalorados tanto en su capacidad de absorción de gases de efecto invernadero como en su valor."A partir de 2020, los datos sobre el 84,4% de los bosques de Rusia no son fiables: hasta el 9% de la superficie y el 39% de las reservas forestales no se contabilizan. Sin embargo, incluso según las estimaciones actuales, Rusia posee más del 20% de los bosques del planeta, cuyo valor oscila entre los 4 y los 17 billones de dólares, lo que incluso en el extremo inferior es comparable al valor de las reservas de petróleo de Rusia (6,4 billones de dólares)", dice el informe.El Boston Consulting Group calcula que los bosques rusos podrían absorber entre 1.800 y 2.200 millones de toneladas de CO2 equivalente al año (valor actual de 600 millones de toneladas); su valor podría alcanzar 57 billones de dólares (estimaciones actuales de 4 a 17 billones de dólares).En lugar de un sistema de gestión forestal centrado en la industria forestal, Boston Consulting Group propone crear en Rusia una "gestión holística de un recurso nacional a nivel de todo el Gobierno".

