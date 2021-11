https://mundo.sputniknews.com/20211118/piloto-mexicano-canta-cancion-de-cuna-a-pasajeros-y-se-vuelve-viral--video-1118386494.html

Piloto mexicano canta canción de cuna a pasajeros y se vuelve viral | Video

Viajar en avión puede ser una experiencia difícil para miles de personas, pero afortunadamente existen pilotos que se esmeran para que sus pasajeros disfruten... 18.11.2021, Sputnik Mundo

Un ejemplo de ello fue un piloto de la aerolínea Aeroméxico que se volvió viral debido a los comentarios que hizo desde la cabina, con el fin de hacer más agradable el viaje de todos.El video donde se escucha al piloto fue compartido por el periodista Manuel López San Martín, y en éste se puede escuchar cómo inicia explicando las dimensiones del avión en el que viajan.Posteriormente, comienzan a platicar con los pasajeros y los llama a relajarse por si están emocionados por la reciente derrota del mexicano Checo Pérez."Si usted por alguna causa, razón, preocupación, la emoción de saber que nuestro compatriota Checo Pérez quedó en cuarto lugar en el Premio de Brasil, y bueno, también el holandés Verstappen segunda lugar en fin, ahí vamos, ahí vamos, si por todo ello no puede conciliar el sueño, bueno, me avisa", se escucha en el material.En seguida, el piloto comienza a cantar la famosa canción de cuna Duérmanse niños, duérmanse ya, no sin aclarar que canta feo pero con buenas intenciones.El material ya suma más de 100.000 reproducciones, aunque hasta el momento se desconoce el nombre del protagonista del video o cuándo ocurrieron los hechos.

méxico

