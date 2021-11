Hidrógeno verde, propulsor para descarbonizar las economías del mundo

"Europa está poniendo metas muy ambiciosas, y con movilidad eléctrica no alcanza. Entonces el hidrógeno se posiciona mucho mejor y, enganchado a la baja [de los costos] de las energías renovables, ahí surge como una oportunidad nueva. Pero si no tuviéramos una meta de descarbonización, probablemente no", dijo la ingeniera ambiental.