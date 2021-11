https://mundo.sputniknews.com/20211118/estos-son-los-ganadores-de-las-fotografias-mas-graciosas-de-la-vida-silvestre-1118374645.html

Estos son los ganadores de las fotografías más graciosas de la vida silvestre

Estos son los ganadores de las fotografías más graciosas de la vida silvestre

Los resultados de los Comedy Wildlife Photo Awards 2021, las fotos más graciosas de la vida silvestre 2021, han sido revelados. El concurso británico fue... 18.11.2021, Sputnik Mundo

La fotografía más destacada de este año fue la del fotógrafo aficionado Ken Jensen que lleva por título Ouch donde se ve a un mono sobre un cable que parece sentir dolor mientras grita después de caer supuestamente en él.Esta fotografía fue tomada durante unas vacaciones familiares en 2016, en la provincia china de Yunan donde los monos deambulan en una zona boscosa y son muy curiosos.Otra foto ganadora fue la de una paloma con una hoja otoñal en su rostro denominada ¡Supongo que se acabó el verano! La imagen fue tomada en Escocia por John Speirs y fue una de las más votadas al premio Affinity Photo People’s Choice Award.En la lista de los ganadores también aparece la imagen de Arthur Treviño con la fotografía de un águila calva con apariencia asustada y disuadida por un pequeño animal de las praderas titulada Ninja Prairie Dog.La fotografía de Chee Kee Teo titulada Time for School donde muestra a una madre nutria llevando a su cría con una expresión desconcertada se llevó el premio Creatures of the Water.Mientras que la participante Vicki Jauron, recibió el premio Portfolio Award titulado Las alegrías de un baño de barro, donde se puede ver a un elefante pequeño y juguetón divirtiéndose con barro en el parque Matusadona, en Zimbabue.Este concurso de fotografía anual, muestra las imágenes más creativas y divertidas de animales con el fin de impulsar causas importantes como la conservación de los animales a través del humor en imágenes.

