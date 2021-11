https://mundo.sputniknews.com/20211118/estonia-dispuesta-a-ayudar-a-letonia-a-proteger-la-frontera-con-bielorrusia-1118388028.html

Estonia, dispuesta a ayudar a Letonia a proteger la frontera con Bielorrusia

HELSINKI (Sputnik).- Estonia está dispuesta a ayudar a Letonia para velar por la seguridad de su frontera con Bielorrusia, dijo este jueves el ministro del... 18.11.2021, Sputnik Mundo

"Me he puesto en contacto en repetidas ocasiones con el ministro del Interior letón y le he asegurado que estamos dispuestos a ayudarles enviando una unidad policial de 30 miembros a la frontera entre Letonia y Bielorrusia", declaró Jaani en una conferencia de prensa .El ministro recordó que desde el 7 de julio en Lituania se encuentra trabajando la unidad policial estoniana, ESTPOL5, enviada por el Departamento de Policía y de fronteras de Estonia.Este es el quinto intercambio consecutivo de estas unidades. Los primeros intercambios fueron de 10 hombres cada uno, el cuarto y el quinto fueron de 17.ESTPOL5 ayuda a Lituania sobre la base de un acuerdo bilateral."Del mismo modo, tenemos un acuerdo con los letones para movilizar la ayuda, de ser necesaria", agregó Jaani.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.

