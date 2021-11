https://mundo.sputniknews.com/20211118/esta-aerolinea-se-niega-a-operar-vuelos-desde-santa-lucia-una-de-las-megaobras-de-amlo--1118395211.html

Esta aerolínea se niega a operar vuelos desde Santa Lucía, una de las megaobras de AMLO

La empresa Aeroméxico señaló que, por ahora, no está en sus planes operar vuelos desde el Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, el cual es una de las... 18.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

gobierno de méxico

aeroméxico

santa lucía

méxico

De acuerdo con el director de asuntos corporativos de Aeroméxico, Christian Pastrana, la empresa seguirá operando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Sin dar mayores explicaciones, el representante empresarial señaló que la postura de la empresa no ha cambiado respecto a no volar desde la nueva terminal de Santa Lucía. "No ha cambiado absolutamente nuestra posición", dijo Pastrana en conferencia de prensa desde el Tianguis Turístico que se realiza en Mérida, Yucatán.Actualmente, Aeroméxico opera la mayor parte de sus vuelos desde la Terminal 2 del AICM aunque recientemente y tras 13 años de no volar desde la Terminal 1, la empresa movió más de una decena de rutas. Volaris y Viva Aerobus son dos de las empresas que ya se apuntaron para abrir rutas desde la nueva terminal construida por militares mexicanos y que comenzará su operación en el primer semestre del 2022.

santa lucía

méxico

gobierno de méxico, aeroméxico, santa lucía, méxico