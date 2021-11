https://mundo.sputniknews.com/20211118/el-primer-ministro-de-polonia-teme-que-millones-de-inmigrantes-se-dirijan-a-europa-1118376205.html

El primer ministro de Polonia teme que millones de inmigrantes se dirijan a Europa

BERLÍN (Sputnik) — El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, dijo que si ahora no logran contener a miles de inmigrantes, dentro de poco centenares de... 18.11.2021, Sputnik Mundo

"Si no logramos contener ahora a miles de inmigrantes, dentro de poco centenares de miles y millones de ellos dirigirán sus pasos a Europa. Si no nos ponemos a defender decididamente nuestras fronteras, centenares de millones de habitantes de África o el Oriente Medio intentarán penetrar en Europa, en particular en Alemania", dijo en una entrevista con el tabloide Bild.También señaló que si 50 millones de extraños llegan a Alemania, sus 80 millones de habitantes no se alegrarán, porque quieren conservar su cultura y su nivel de vida.Morawiecki caracterizó la situación en la frontera polaco-bielorrusa como "siempre más peligrosa". "Estamos protegiendo a toda Europa en nuestra frontera", dijo.El primer ministro dio respuesta afirmativa a la pregunta de si ha fracasado la política migratoria que la entonces canciller y actual canciller interina de Alemania, Angla Merkel, anunció hace unos años.En la frontera entre Polonia y Bielorrusia durante las últimas semanas se acumularon varios miles de inmigrantes que aspiran a penetrar en los países de la Unión Europea.Las autoridades polacas fortalecieron la protección de la frontera, atrayendo a los militares, e impiden los intentos de forzarla. Varsovia acusa a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Bielorrusia rechaza esas acusaciones, además señala que Polonia expulsa por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio bielorruso.

2021

