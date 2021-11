https://mundo.sputniknews.com/20211118/el-gobierno-de-espana-facilito-la-entrada-de-yunior-garcia-para-evitar-dificultades-en-cuba-1118376311.html

El Gobierno de España facilitó la entrada de Yunior García para evitar "dificultades" en Cuba

El Gobierno de España facilitó la entrada de Yunior García para evitar "dificultades" en Cuba

BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España facilitó la entrada en el país del opositor cubano Yunior García, que aterrizó en Madrid el 17 de noviembre, para... 18.11.2021, Sputnik Mundo

"Con esta persona, que precisamente ha sido el que ha liderado las manifestaciones, se plantea la posibilidad de que venga a España, y facilitamos por supuesto documentalmente que venga", dijo en una entrevista en la cadena de radio Onda Cero el responsable español de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.El ministro afirmó que el Gobierno de España actuó de esta manera para "garantizar" que el dramaturgo e impulsor de las protestas del 15 de noviembre "no tenga dificultades en Cuba".A la pregunta de si fue el mismo García quien solicitó su traslado a España, el ministro no quiso entrar en detalles.Yunior García y su mujer llegaron a Madrid el 17 de noviembre en un vuelo comercial y con visado de turista.El artista, de 39 años de edad, es el principal líder de la plataforma opositora Archipiélago, considerada ilegal por las autoridades cubanas.Esta entidad fue una de las impulsoras de la Marcha Cívica del 15 de noviembre, que finalmente no se celebró tras ser desautorizada por las autoridades de la isla.El ministro de Presidencia remarcó la "preocupación" del Gobierno por este incidente y exigió que se acredite de nuevo a todos los profesionales afectados "para que se respete el derecho a la libertad de expresión e información".

