El actor mexicano Gael García le gana la batalla a Johnnie Walker: cobrará 40% de sus ventas

El actor mexicano Gael García le gana la batalla a Johnnie Walker: cobrará 40% de sus ventas

El actor mexicano Gael García Bernal ganó una demanda por uso ilegal de su imagen por parte de la empresa Diaego México, la cual maneja la marca de whisky

Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dio la razón al protagonista de Amores perros, quien desde 2013 reclama el uso no autorizado de su imagen para hacer publicidad.La campaña Caminando con gigantes fue lanzada en 2011 y, entre las imágenes que utilizó para promocionar la bebida alcohólica, se hizo referencia al actor de 42 años sin que él diera autorización para ello o se firmara alguna especie de contrato.A través de un comunicado de prensa, la SCJN explicó que el artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que fijar una indemnización por daños y perjuicios derivados de no respetar los derechos de autor no menor al 40% del precio de venta del producto o servicio.Diageo México se amparó contra la demanda y promovió un recurso de revisión, alegando la inconstitucionalidad de dicho artículo "pues permite la explotación del hombre por el hombre y viola la seguridad jurídica".Al respecto, el máximo tribunal de México indicó que el artículo no transgrede la seguridad jurídica y no coloca al demandado en una posición de explotador."La Primera Sala determinó que la indemnización respectiva no coloca al infractor en un escenario de explotación, pues busca una reparación del daño justa en favor de las y los autores, sin involucrar algún tipo de sometimiento patrimonial o dominio económico", se lee en el boletín de prensa.Hasta el momento, Gael García no se ha pronunciado sobre su victoria legal.

