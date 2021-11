https://mundo.sputniknews.com/20211118/donde-y-cuando-se-podra-ver-en-america-latina-el-eclipse-mas-largo-del-siglo-1118411903.html

¿Dónde y cuándo se podrá ver en América Latina el eclipse más largo del siglo?

¿Dónde y cuándo se podrá ver en América Latina el eclipse más largo del siglo?

Entre la noche del jueves 17 y la madrugada del viernes 18 de noviembre tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados: un eclipse parcial de...

Si bien el evento astronómico podrá tener una mayor visibilidad desde Norteamérica y el extremo oriental de Asia, desde Latinoamérica también se podrá apreciar la mayor parte del fenómeno.PerúEn el país sudamericano los mejores lugares para disfrutar del eclipse son aquellos que tienen una gran probabilidad de presentar un cielo despejado.Lima, Áncash o parte de Inca no serían las mejores opciones debido a su alta cobertura nubosa.El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) publicó en su cuenta de Twitter las ciudades recomendadas para disfrutar el evento astronómico, dentro de los que se menciona: Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho, Abancay, Huancavelica, Cajamarca y Piura.ArgentinaEl mejor lugar para ver el eclipse es el noroeste argentino ya que desde allí se apreciará la totalidad del evento e incluso algunos minutos sin sombra.Lo mismo sucede en las zonas centro-oeste del país. Provincias como Mendoza tendrán una visión privilegiada del fenómeno.Desde la capital del país, Buenos Aires, los espectadores solo podrán contemplar la primera parte del eclipse.En tanto, el extremo sur de Argentina no cuenta con la misma suerte ya que solo será testigo del inicio de la sombra avanzando en el horizonte.ChileChile es uno de los países latinoamericanos que no tendrá mayores inconvenientes con la visibilidad del fenómeno.El eclipse podrá verse desde lo largo y ancho del territorio, incluída la Isla de Pascua.El evento estará en su punto máximo a las 4:18 am, cuando la luna quedará cubierta por la sombra terrestre.En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el eclipse comenzará alrededor de las 4:00 y su punto máximo será alcanzado después de las 6:00.ParaguayEl país tendrá buena visibilidad del fenómeno, tanto que los observadores podrán apreciarlo desde las ventanas de sus hogares, mientras tengan vistas hacia el horizonte.Sin embargo, la tonalidad rojiza será más perceptible por aquellas personas que viven en zonas alejadas de la ciudad.Además, la Costanera de Asunción —capital del país— es también la zona más sugerida por especialistas en astronomía, lugar donde además se realizará un evento público de observación que contará con la orientación del Centro Astronómico Bicentario.Se espera que el eclipse inicie alrededor de las 4:20 horas y finalice dos horas después.El eclipse más largo del siglo y el último de 2021"La luna se ocultará antes de terminar el eclipse", sostuvo el Observatorio Astronómico de Montevideo (Uruguay) en Twitter.Desde el sitio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) también sostienen que luego del pico del eclipse, la sombra de la Tierra se moverá gradualmente de la Luna, pero el brillo de esta última será difícil de percibir debido al comienzo del crepúsculo matutino.La sombra de la Tierra cubrirá más del 97% de la superficie lunar —casi un eclipse total—, y otorgará al astro un tono marrón rojizo.Se estima que el paso de la sombra de la Tierra sobre la Luna durará 3 horas y 28 minutos.

