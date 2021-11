https://mundo.sputniknews.com/20211118/camila-cabello-y-shawn-mendes-terminan-su-relacion-y-sus-fanaticos-sufren-en-las-redes-1118382487.html

Camila Cabello y Shawn Mendes terminan su relación y sus fanáticos sufren en las redes

Camila Cabello y Shawn Mendes terminan su relación y sus fanáticos sufren en las redes

Después de que ambas estrellas del pop hicieran pública su ruptura, cientos de internautas reaccionaron ante la separación de Camila Cabello y Shawn Mendes. 18.11.2021, Sputnik Mundo

"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca", dice parte del texto publicado por la pareja en sus historias de Instagram.Después de dos años de estar saliendo juntos, Camila y Shawn dieron la noticia a sus seguidores. Sin embargo, pidieron a sus seguidores que continúen apoyándolos en este nuevo capítulo de sus vidas, ya que ambos prometieron seguir siendo mejores amigos.Los internautas recordaron a la pareja con sus exitosas canciones como: I Know What You Did Last Summer, Wonder, Señorita y expresaron la conmoción que les provocaba recibir la noticia de su separación.La pareja vivía en Miami, Florida. El mes de junio los fans de Camila acusaron a Shawn Mendes de misógino y de violencia doméstica luego de que confesara en una entrevista que le pidió perdón a su novia tras discutir con ella porque dejó un bote de yogur fuera del refrigerador.

