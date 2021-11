https://mundo.sputniknews.com/20211118/autoridad-chilena-estalla-de-indignacion-por-la-reapertura-de-la-frontera-con-peru-1118411621.html

Autoridad chilena estalla de indignación por la reapertura de la frontera con Perú

El Ministerio de Salud de Chile anunció que reabrirá la frontera de Arica y Tacna, Perú el 1 de diciembre. Mientras los comerciantes peruanos esperan con... 18.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

comercio

tacna

perú

covid-19

Tras dos años de cierre de fronteras por la pandemia, los tacneños esperan la reapertura con gran expectativa. En gran medida dependen de la actividad comercial abonada por el turismo: el flujo turístico de 2 millones de visitantes al año podrá recuperarse."Un 60% depende en su mayor proporción del comercio, manufactura y turismo. El turista chileno participa de un 70% del turismo y comercio en la región. Son casi 50.000 empleos indirectos que se están perdiendo", dijo a la prensa local Juan Tonconi, el gobernador regional de Tacna, a mediados de 2021.En esa línea también se manifestó el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Guillermo Martorell Sobero, quién aseguró a la Agencia Peruana de Noticias que la reapertura de la frontera sur permitirá reactivar el turismo y la economía de la región."Toda la oferta para esa cantidad de turistas quedó paralizada y ahora es la oportunidad para nuevamente volver a esas cifras. Hay que recordar que la capacidad económica del turismo chileno es mucho mayor al peruano por tanto hay mucha expectativa por ello", enfatizó.Para el gobernador, el avance en la vacunación contra el COVID-19 es la razón principal por la que las autoridades chilenas aceptaron abrir la frontera. "Hemos tenido siete reuniones con la Cancillería de Chile, donde hemos destacado el buen avance de la vacunación en Tacna. Gracias a ello, tenemos esta noticia alentadora", aseguró a Radio Programas del Perú (RPP).Chile pide a quienes quieran ingresar a su país presentar un examen PCR negativo realizado un máximo de 72 horas antes, un seguro médico particular de más de 30.000 dólares que cubra el tratamiento de COVID-19, y una certificación de vacunas de su país de origen.Sin embargo en Chile, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, y el gobernador, Jorge Díaz Ibarra, aseguraron que la medida dispuesta por el Ministerio de Salud es una "falta de respeto" hacia ellos, porque no fueron consultados. Además, aseguraron que la elección de la fecha de reapertura —el 1 de diciembre—, fue una decisión "sorpresiva", porque se les dio 10 días hábiles para preparar a la ciudad de Arica y la frontera."¡Impresentable! Me enteré por los medios de comunicación que en Arica tenemos 15 días para preparar la ciudad con la apertura de frontera con Perú. Nula coordinación", escribió en Twitter Espíndola Rojas. "Esto es un riesgo sanitario para la ciudad y un golpe para el comercio detallista. Basta de centralismo", agregó.

chile

tacna

perú

2021

chile, comercio, tacna, perú, covid-19