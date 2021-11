https://mundo.sputniknews.com/20211117/video-ensenan-a-un-robot-de-boston-dynamics-a-bailar-como-mick-jagger-1118331894.html

Video: enseñan a un robot de Boston Dynamics a bailar como Mick Jagger

Los robots de Boston Dynamics no dejan de sorprender por su agilidad y su amplia gama de movimientos. Ahora, los famosos perros robóticos de la compañía... 17.11.2021, Sputnik Mundo

Con motivo de los 40 años del álbum Tattoo You de la icónica banda inglesa, los ingenieros de la compañía de Massachusetts decidieron reproducir el vídeo musical de lo que es quizás la canción más famosa del disco: Start Me Up.En las imágenes, se puede apreciar al ya conocido can Spot moverse al sonido de la canción exactamente como Mick Jagger. A lo largo de casi un minuto y medio, se suman al video más robots para representar a los otros miembros de la banda, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts.Boston Dynamics fue fundada en 2009 y se convirtió rápidamente en un gran nombre en la industria de la robótica. La compañía logró establecerse en el mercado a raíz de sus creaciones que, además de potentes, tienen movimientos bastante naturales y orgánicos.El pasado junio, los perros robóticos interpretaron un baile al ritmo de un hit del grupo BTS. Esta fue la manera que la empresa norteamericana eligió para celebrar su adquisición por el gigante de automóviles surcoreano Hyundai Motor Group.

