https://mundo.sputniknews.com/20211117/vicepresidente-de-brasil-asegura-que-privatizar-petrobras-no-es-la-solucion-1118360235.html

Vicepresidente de Brasil asegura que privatizar Petrobras "no es la solución"

Vicepresidente de Brasil asegura que privatizar Petrobras "no es la solución"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El vicepresidente del Gobierno de Brasil, Antonio Hamilton Mourao, afirmó ser contrario a la privatización de la petrolera estatal... 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T19:59+0000

2021-11-17T19:59+0000

2021-11-17T19:59+0000

américa latina

brasil

petrobras

privatización

antonio hamilton mourão

🏛️ compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108729/70/1087297024_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_335b944aeff629f8b64ee32c9c495150.jpg

Para Mourao, privatizar la estatal no solucionaría el alto precio del combustible porque el "problema" no está en la extracción del petróleo, sino en el refinado.El vicepresidente recordó que Brasil es autosuficiente en la producción de petróleo, pero no en la producción de combustible, y que el 20% del combustible que se utiliza en el país es importado.En este sentido, cree que hay una tendencia a que el problema se resuelva en un corto espacio de tiempo porque "se está rompiendo el monopolio del refinado".Según él, los precios en las gasolineras bajarán a medida en que nuevas empresas entren el ramo, con la llegada de nuevas refinerías y empresas compitiendo entre sí.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, petrobras, privatización, antonio hamilton mourão, 🏛️ compañías