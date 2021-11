https://mundo.sputniknews.com/20211117/tunden-en-redes-a-manuel-espino-por-su-llamado-a-afiliarse-a-morena-el-mejor-partido-mexicano-1118345573.html

Tunden en redes a Manuel Espino por su llamado a afiliarse a Morena, el "mejor partido mexicano"

Tunden en redes a Manuel Espino por su llamado a afiliarse a Morena, el "mejor partido mexicano"

El político mexicano Manuel Espino, quien fue dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a los habitantes de Durango a afiliarse al Movimiento de... 17.11.2021, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

morena

méxico

elecciones en méxico (2022)

Férreo opositor en 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entonces disputó el cargo a Felipe Calderón, abanderado del PAN, hoy Espino aspira a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Durango, que celebra elecciones este 2022."El amiguismo, el compadrazgo, los fraudes electorales, es el partido comprometido con las causas de todos los ciudadanos, por eso me afilié a Morena, porque con eso me identifico", defendió Espino, quien ha sido criticado por encabezar una campaña de difamación contra López Obrador en 2006.Además, un sector de la izquierda mexicana ha acusado desde entonces que en la elección presidencial de 2006, la entonces dirigente sindical del magisterio Elba Esther Gordillo y otros actores políticos, entre quienes figuraría Espino, fraguaron un fraude para ganar los comicios, donde el panista Calderón superó por un margen menor a un punto porcentual a López Obrador.Rechazo generalizado en redesEl videomensaje de Espino fue duramente criticado, ridiculizado y comentado por políticos, simpatizantes y detractores de López Obrador, moneros, periodistas e intelectuales, pues consideraron que el expanista es incongruente y oportunista."Qué poca dignidad tiene usted. Block", dijo el locutor de radio Jesús Martín Mendoza, constante crítico del Gobierno federal desde sus espacios periodísticos."El trepador", lo llamó en tanto el monero Rapé, colaborador de Milenio y del Canal 22 en el programa El Chamuco TV, donde también participa Rafael Barajas El Fisgón, a cargo de la formación política de los militantes en el partido en el poder."Eres una basura. El poder por el poder. Veleta y barato, pero eso jamás te borrará que eres de ultraderecha. No sé si está peor el partido que te usa o tú que usas al partido", opinó el economista Simón Levy, simpatizante del proyecto federal."Para qué esperar que el PRIANRD acabe con Morena si Morena puede acabarse a sí mismo", manifestó la periodista latinoamericanista Alina Duarte.Días antes del videomensaje de Espino, el historiador Lorenzo Meyer, simpatizante de López Obrador y su proyecto, cuestionó la decisión de incorporarlo a Morena y criticó la falta de alternativas en el partido."¿La situación de Morena —partido en el gobierno— es tan pobre en cuadros propios que está considerando optar por un personaje con una carrera tan alejada de los valores de la izquierda como Manuel Espino", señaló.Además, el monero Helio Flores, uno de los cartonistas políticos con mayor trayectoria en la historia gráfica de México, se burló de las decisiones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de incorporar a las filas partidistas a francos opositores históricos del proyecto presidencial.En su entrega de este 17 de noviembre muestra a un panista en tribuna vociferando que, ante la aprobación del presupuesto federal para el 2022, la reforma eléctrica está muerta."Pregúntale si quiere afiliarse a Morena", sugiere un pequeño Mario Delgado en un rincón del dibujo.

