Rusia, dispuesta a suministrar a Moldavia sus vacunas contra el COVID-19

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a suministrar sus vacunas anti-COVID a Moldavia, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. 17.11.2021, Sputnik Mundo

"He confirmado la disposición de Moscú a continuar prestando la asistencia necesaria a nuestros amigos moldavos, incluido el suministro a la república de vacunas rusas y otro tipo de cooperación", dijo Lavrov en una rueda de prensa tras las negociaciones con su homólogo moldavo, Nicolae Popescu.El jefe de la diplomacia rusa destacó haber acordado "no debilitar el trabajo conjunto para contrarrestar la propagación de la nueva infección por coronavirus".La secretaria de Estado del Ministerio de Salud de Moldavia, Svetlana Nicolaescu, afirmó el 17 de noviembre que a partir del jueves 18 de noviembre se podrá vacunar contra el coronavirus a los niños mayores de 12 años.La campaña de vacunación en Moldavia comenzó el pasado 2 de marzo.Problema de TransnistriaLavrov también aseguró en una reunión con su homólogo de Moldavia, Nicu Popescu, que Moscú está interesado en una solución final del problema de Transnistria.A su vez, Popescu también destacó que en las conversaciones actuales se abordaría la solución del problema de Transnistria.Al final del encuentro el titular de Exteriores ruso recalcó que Rusia espera reanudar "lo antes posible" las negociaciones sobre el tema en formato 5+2, compuesto por Chisinau y Tiraspol, como partes en el conflicto, Rusia, Ucrania y la OSCE, como mediadores, y la UE (Unión Europea) y Estados Unidos como observadores, "que se mantuvo inactivo durante dos años"."Sentimos el interés de las autoridades de Moldavia en reiniciar ese formato lo antes posible", subrayó Lavrov.La única ronda de negociaciones en formato 5+2 se celebró del 9 al 10 de octubre de 2019 en la capital eslovaca, Bratislava. Sin embargo, el documento final no fue acordado ni firmado. Durante el año 2020 no se pudo celebrar ninguna reunión de ese tipo. Se suponía que las negociaciones se llevarían a cabo este año entre el 2 y el 3 de noviembre en la capital sueca, Estocolmo, pero Chisinau solicitó cancelarlas o postergarlas.La desintegración de la Unión Soviética y el miedo a una fusión de Moldavia con la vecina Rumanía empujaron a varios distritos en la ribera oriental del Dniéster, de población mayoritariamente rusohablante, a proclamar la creación de la llamada República Moldava de Transnistria a principios de los 1990.Chisinau respondió con el envío de tropas al territorio rebelde, lo que dio origen a un conflicto armado que se prolongó por varios meses.Actualmente Transnistria representa un territorio fuera del control de Chisinau, con todos los atributos de un Estado, incluida una moneda propia.El mantenimiento de la paz en la zona del conflicto corre a cargo de un contingente mixto de Rusia, Moldavia y Transnistria. Esta última insiste en obtener la independencia, pero Moldavia se la niega, ofreciendo a cambio una amplia autonomía.

