Rusia desmiente su implicación en la crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no tiene nada que ver con la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, aseguró la portavoz del Ministerio de... 17.11.2021

Según Zajárova, los intentos de responsabilizar a Rusia de lo ocurrido no tienen ningún fundamento. La diplomática calificó, además, de inhumano el uso de sustancias tóxicas contra los migrantes ilegales por parte de las fuerzas polacas.El 16 de noviembre, el jefe adjunto del departamento de protección radiológica, química y biológica y ecología del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, Ígor Malik, denunció que, el 16 de noviembre en la frontera bielorrusa, las fuerzas de seguridad polacas utilizaron contra los migrantes que intentaban entrar en Polonia unas sustancias especiales que contenían químicos tóxicos.En su opinión, los migrantes son víctimas de una verdadera campaña psicológica, que incluye el uso de altavoces, la intimidación, la campaña informativa en los medios, que no les brinda a esas personas ninguna oportunidad de defender su posición, sino persigue, por el contrario, proteger los métodos inhumanos que son utilizados en su contra.Horas antes, el representante de la oficina presidencial Jakub Kumoch comunicó que Polonia podría pedir ayuda de la OTAN para resolver la situación con los migrantes en la frontera con Bielorrusia.Preocupación de EEUU por los migrantesLa portavoz aconsejó a Washington ocuparse de la situación en su frontera con México, en vez de aleccionar a Moscú por la crisis migratoria entre Bielorrusia y la Unión Europea.Las autoridades estadounidenses durante los últimos 12 meses detuvieron en la frontera con México 1,7 millones de personas, o casi cuatro veces más que en el período anterior. México recrudece las medidas por su parte, sus fuerzas de seguridad suelen dispersar a los grupos organizados, devolverlos a la frontera sur y deportar a los indocumentados. En nueve meses de 2021, México detectó a más de 190.000 inmigrantes irregulares, o el doble que hace un año."Quisiera responder a EEUU usando su propio estilo: instamos a la Casa Blanca a analizar junto con sus socios de la OTAN y de la coalición los errores cometidos y la actuación criminal que tuvieron lugar en la política exterior estadounidense (...). También quisiera recordar a la oficina de prensa de la Casa Blanca que en la frontera estadounidense-mexicana desde hace mucho se desarrolla una situación dramática", dijo Zajárova el 17 de noviembre en una sesión informativa para los medios.La diplomática declaró que en vez de intentar presionar sobre Moscú por la situación con los refugiados en la frontera bielorruso-polaca, los estadounidenses deberían dedicarse a solucionar sus propios problemas.La semana pasada, cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia surgió un campamento espontáneo en que se encuentran más de dos mil migrantes.El 15 de noviembre, los habitantes de ese campamento intentaron atravesar la frontera, pero los agentes de seguridad polacos lo impidieron.La situación en la frontera bielorruso-polaca, donde miles de migrantes —en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio— se reunieron con la esperanza de entrar en la Unión Europea, se agravó la semana pasada.Las autoridades polacas aumentaron la seguridad fronteriza, reforzándola con el Ejército y frustrando los intentos de los migrantes irregulares de entrar en el país, y acusaron a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene "ni dinero ni fuerza" para contener el flujo migratorio.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.Bielorrusia, a su vez, refutó estas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes.Los ataques terroristas en AfganistánZajárova también declaró que Moscú condena la continua actividad terrorista en Afganistán.La portavoz también extendió sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas, y les deseo a los heridos y afectados una pronta recuperación.Refiriéndose a los resultados de la reunión anterior entre los representantes especiales de Rusia y Estados Unidos sobre Afganistán, destacó que las partes examinaron una mayor coordinación de los esfuerzos para lograr una normalización en el país.El 17 de noviembre hubo dos explosiones en Kabul, y según residentes locales, la primera, que ocurrió en la región de Dasht Barchi, mató a cuatro personas e hirió a otras dos.La segunda, en el oeste de Kabul, dejó un saldo de cinco civiles muertos y siete heridos.Frontera armenio-azerbaiyanaAdemás, Zajárova declaró que Rusia considera importante iniciar lo antes posible el proceso de delimitación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán.La portavoz de la Cancillería rusa llamó a Armenia y Azerbaiyán a "actuar con moderación, evitar nuevos incidentes y resolver todas las controversias por medios exclusivamente políticos y diplomáticos".La diplomática agregó que Moscú está en contacto con Ereván y Bakú debido al reciente conflicto en la frontera y está dispuesto a continuar prestando su asistencia para mantener la paz y la estabilidad en la región.El Ministerio de Exteriores de Armenia informó el 16 de noviembre que las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán violaron la frontera y entraron en el territorio armenio cerca de la montaña fronteriza Kilisali.Según los últimos datos del Ministerio de Defensa de Armenia, un militar armenio fue abatido, 13 fueron tomados prisioneros y se perdió la comunicación con otros 24 efectivos.La entidad castrense azerbaiyana, por su parte, denunció al menos siete bajas mortales y diez heridos en los combates en la frontera con Armenia.Al final del 16 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que su titular, Serguéi Shoigú, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Armenia y Azerbaiyán, tras lo cual los dos países cesaron los combates en el área de Kilisali.Certificación del Nord Stream 2Moscú espera que no se retrasen los plazos para completar la certificación del gasoducto Nord Stream 2, declaró Zajárova. La diplomática aclaró que Moscú parte de las explicaciones de Alemania: la suspensión de la certificación de Nord Stream 2 se debe a que la empresa operadora Nord Stream 2 AG necesita cumplir con varias formalidades legales, incluida la creación de una sucursal en Alemania.La Agencia Federal de la Red alemana (Bundesnetzagentur, BNA) anunció el 17 de noviembre que suspende los trámites para certificar a la empresa Nord Stream 2 AG en calidad de operador independiente del gasoducto homónimo. Según el ente, solo sería posible certificar a un operador del gasoducto Nord Stream 2 si estuviera organizado de forma legal, acorde a la legislación alemana.Nord Stream 2 AG tiene su sede en Zug (Suiza) y ha decidido no cambiar su forma legal sino establecer una subsidiaria, conforme a las leyes de Alemania con el único propósito de gestionar el tramo alemán del gasoducto.Como propietario y operador del tramo alemán de la tubería, esa subsidiaria ha de responder a la condición de operador de transmisión independiente, según lo establecido en la Ley de la Industria Energética Alemana.El procedimiento de certificación se suspende hasta que los principales activos y recursos humanos hayan sido transferidos a la filial y Bundesnetzagentur pueda comprobar si la documentación reenviada por la filial, como nuevo solicitante, está completa.Cumplidos estos requisitos, el regulador podrá reanudar su examen en lo que quede del plazo de cuatro meses previsto en la ley, elaborar un proyecto de decisión y entregarlo a la Comisión Europea para su dictamen, según lo previsto en el Legislación de la UE sobre mercado interior.

