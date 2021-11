https://mundo.sputniknews.com/20211117/la-crisis-migratoria-entre-polonia-y-bielorrusia-deja-en-evidencia-el-doble-rasero-de-la-ue-1118353889.html

La crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia deja en evidencia el doble rasero de la UE

La crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia deja en evidencia el doble rasero de la UE

Polonia impide el ingreso de migrantes kurdos que intentan llegar a Alemania. Rusia abre su mercado a Donbás mientras Estados Unidos provee de armas a Ucrania... 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T17:45+0000

2021-11-17T17:45+0000

2021-11-17T17:45+0000

octavo mandamiento

eeuu

nicaragua

ucrania

polonia

bielorrusia

hungría

organización de estados americanos (oea)

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1118353708_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_c0d61a8333fdd6436b8635c387947120.png

La crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia deja en evidencia el doble rasero de la UE La crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia deja en evidencia el doble rasero de la UE

Crisis migratoria en las puertas de EuropaLas fuerzas de seguridad de Polonia impidieron una nueva tentativa de los refugiados kurdos para cruzar la frontera en su marcha hacia Alemania, según informó Stanislaw Zaryn, portavoz del ministro que coordina a las agencias de inteligencia."El intento ha sido frustrado", señaló el funcionario en la red social Twitter. Pero ¿a qué precio? Y es que las fuerzas del país comunitario utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua contra los recién llegados cuando las temperaturas en la región están entre los 3 y 5 grados centígrados."Es absolutamente inaceptable lo que está haciendo Bielorrusia y cómo se manipula a la gente", denunció la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Sin embargo, se pudo ver en reportajes de varios canales rusos grabados la mañana de este jueves en el Centro de Transporte y Logística Brizgi, ubicado a un kilómetro y medio de la frontera con Polonia, que las autoridades bielorrusas organizaron en este local, de un área de dos mil metros cuadrados, un refugio provisional para los migrantes de Oriente Medio concentrados en la zona fronteriza con vistas de llegar a Alemania.Unas mil personas, por primera vez desde que llegaron a la frontera con Polonia, pudieron pasar la noche bajo techo con temperaturas en el interior de entre 16 y 20 grados. Además, por decisión de Minsk, se les entregaron colchones, mantas y hasta calzado. Asimismo, se planea organizar la asistencia médica y la comida caliente, por lo menos dos veces al día.Yuri Karáev, asesor presidencial para la provincia de Grdno, colindante con Polonia y donde está emplazado el campamento provisional para los migrantes bajo techo, comentó ante las cámaras de televisión que van "a controlar que todo esté en orden y con calma. Además, en breve vendrán unas brigadas de médicos para medir la temperatura de los refugiados albergados aquí. Hemos concedido un área especial en este recinto para separar a quienes tengan fiebre de los demás", comentó el funcionario.Por su parte, el canciller Lavrov reiteró la disposición de Rusia a contribuir a la solución de la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia y países de la Unión Europea.Al mismo tiempo, subrayó que lo principal para resolver la crisis migratoria es establecer un diálogo directo entre la UE y Minsk.Mientras tanto, Bruselas aplica un doble rasero a la crisis migratoria, "colocándose en una posición muy incómoda", indicó.La UE y su doble rasero migratorioY es que, aunque parezca increíble, los hechos muestran que es posible castigar a uno por ciertas acciones y respaldar a otro por las mismas. Un doble rasero puro.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este martes que las disposiciones de varias leyes de Hungría relativas a la admisión de migrantes contradicen el Derecho europeo.Según el tribunal, se trata de enmiendas a una serie de leyes húngaras aprobadas en 2018 en el contexto de la crisis migratoria."En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 'procedimientos', al permitir denegar una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible debido a que el solicitante llegó a su territorio a través de un Estado en el que no está expuesto a persecución ni a riesgo de daños graves o en el que se garantiza un nivel adecuado de protección", dice el texto.En segundo lugar, según el texto, el tribunal declara que "Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 'procedimientos' y 'acogida', al sancionar penalmente en su Derecho interno el comportamiento de todo aquel que, en el marco de una actividad de organización, preste asistencia para formular o presentar una solicitud de asilo en su territorio".El Tribunal de la UE también recordó que todos los países de la UE deben cumplir con las decisiones del tribunal y eliminar las violaciones indicadas, de lo contrario se pueden imponer sanciones financieras.Recordemos que después de la crisis migratoria en Europa, las autoridades húngaras comenzaron a aplicar una dura política contra los migrantes y refugiados que cruzan las fronteras del país. Las acciones de Hungría fueron duramente criticadas por las organizaciones humanitarias de la ONU y de la UE.¿Castigan a Hungría por lo mismo por lo que dan la mano a Polonia en la presente crisis migratoria?Rusia abre su mercado a Donbás, mientras EEUU provee de armas al Gobierno de UcraniaAnte la difícil situación socioeconómica en el Este de Ucrania –fruto de factores como el bloqueo por parte de Kiev y la propagación del COVID-19– el presidente Vladímir Putin abrió el mercado ruso a la producción procedente de Donbás. EEUU, por su parte, sigue suministrando armas al Gobierno de Vladímir Zelenski.Entre otros beneficios, el decreto de ayuda humanitaria que acaba de firmar el jefe del Kremlin permite a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk acceder a las licitaciones públicas rusas, al tiempo que se eliminan todas las barreras para los intercambios comerciales entre las partes.Al mismo tiempo, Washington –que el pasado 14 de noviembre hizo llegar a Kiev un nuevo suministro de unas 80 toneladas de municiones norteamericanas– no deja de acusar a Rusia de agravar el conflicto en Ucrania, insistiendo junto con sus aliados en la supuesta "agresión" de Moscú contra la vecina nación.Unas acusaciones que sirven de pretexto para acciones como los últimos ejercicios navales de la OTAN en el mar Negro –no planificados–, donde participaron, desde buques de guerra, hasta la aviación táctica y estratégica."Las fuerzas de EEUU y sus socios de la OTAN lo que están creando es una situación de hostigamiento, de acoso –no solamente en el mar Negro, sino también en el mar Báltico –al supuesto enemigo que tienen que es la Federación de Rusia. Están creando una atmósfera de inestabilidad que podría ocasionar algún incidente grave, y que eso sería lo peor que pueda pasar", alertó Carlos Puente Martín, analista político y económico en asuntos europeos.Una preocupación que comparte Javier Colomo Ugarte, doctor en Geografía e Historia, al indicar que las "provocaciones" militares de EEUU buscan "llevar las cosas al límite" a fin de "medir cuál es la reacción y la profundidad del adversario".EEUU y sus aliados endurecen el cerco contra NicaraguaEl triunfo del sandinismo en las elecciones generales de Nicaragua ha causado el esperado malestar de EEUU y sus aliados. De hecho, nuevas sanciones norteamericanas contra lo que la prensa dominante califica como "el régimen de Daniel Ortega" no se hicieron esperar.Medios de comunicación como la CNN ni siquiera ocultan su alegría por el aumento de la presión sobre las autoridades nicaragüenses. En declaraciones a la cadena estadounidense, Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional –una organización que, según se indica en su página web, se dedica a la defensa de derechos humanos y al "fortalecimiento de la democracia"– llamó a aislar al Gobierno de la nación centroamericana "hacia dentro y hacia afuera".Entre los Gobiernos y organismos internacionales que desconocieron las elecciones presidenciales y legislativas para el período 2022-2027 celebradas el pasado 7 de noviembre se encuentra también la Organización de los Estados Americanos. Afirmó que las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática". Al respecto, el periodista nicaragüense Eliezer Mora afirmó sentirse "violentado como ciudadano" ante los actos injerencistas de este tipo.Mientras tanto, las expresiones de respaldo al sandinismo también inundan las redes sociales, donde se volvieron tendencia etiquetas como #NoPudieronNiPodrán o #FuerzaDeUnPuebloQueVence, e incluso cuestionamientos directos a los Gobiernos que impulsan las sanciones contra Nicaragua.A su vez, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaratoria para rechazar la injerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) al cuestionar el desarrollo de las elecciones en el país centroamericano."Nicaragua históricamente ha promovido y respetado el Derecho Internacional y sus instituciones; y nuestras relaciones internacionales están basada en la amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados", sentenció el Órgano Legislativo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

nicaragua

ucrania

polonia

bielorrusia

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, nicaragua, ucrania, polonia, bielorrusia, hungría, organización de estados americanos (oea), migrantes, аудио