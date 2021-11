https://mundo.sputniknews.com/20211117/finales-en-montevideo-una-simbiosis-entre-uruguay-y-la-conmebol-1118364357.html

Finales en Montevideo ¿una simbiosis entre Uruguay y la Conmebol?

La elección de Montevideo como sede única de las finales de las copas Libertadores —masculina y femenina— y Sudamericana puede explicarse a la luz de una serie...

américa latina

sociedad

⚽ deportes

brasil

uruguay

montevideo

fútbol

conmebol

asociación uruguaya de fútbol (auf)

copa libertadores de fútbol

La ciudad de Montevideo reverdece laureles al asumir la organización de tres finales internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), declaradas de interés departamental por la Intendencia de Montevideo, en el transcurso de una semana.El mítico Estadio Centenario de la capital uruguaya, sede de la primera final de una Copa del Mundo y la primera final de Copa Libertadores, recibirá las finales de la Copa Conmebol Sudamericana el sábado 20 de noviembre y de la Copa Conmebol Libertadores el sábado 27 del mismo mes.Montevideo también será sede de la final de Copa Conmebol Libertadores Femenina, el domingo 21 de noviembre, que busca "jerarquizar y fortalecer el desarrollo del fútbol femenino", a disputarse en el también estadio mundialista Gran Parque Central, sede del primer juego en una Copa del Mundo en 1930.Factores de la elecciónLa responsabilidad de la organización entregada a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), nace de una alianza estratégica de favores concedidos entre el máximo ente rector del fútbol sudamericano y el Gobierno uruguayo, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, durante algo más de un año.No es un misterio lo favorable que puede ser para una ciudad ser la sede de un evento de estas características, en términos económicos, turísticos, infraestructurales, entre otros.Según el organismo sudamericano, "la elección de Montevideo como sede también se debe a la facilidad de arribo de vuelos, factores logísticos y a la buena situación sanitaria con un gran porcentaje de su población vacunada contra el COVID-19".Sin embargo, la decisión fue apoyada también por una serie de gestos entre el Gobierno uruguayo y el Gobierno del fútbol sudamericano, no necesariamente advertida en las comunicaciones oficiales.Domínguez sin cuarentenaEl 18 de marzo de 2021, en un contexto de restricciones a la circulación de personas, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, ingresó a Uruguay para asistir a la inauguración del centro deportivo del club Montevideo City Torque, perteneciente al Grupo City del Reino Unido (propietario del club Manchester City), sin la exigencia de realizar una cuarentena en territorio uruguayo."El presidente Alejandro Domínguez ingresará al país con un 'contrato de trabajo', permanecerá dos días y no realizará cuarentena obligatoria, (...) mantendrá reuniones 'impostergables'", sostuvo la prensa local, agregando que "el Gobierno de Luis Lacalle Pou se puso en primera fila para acompañar las actividades".Donación de vacunasEl 13 de abril de 2021, Conmebol anunció la donación de 50.000 dosis de la vacuna china Sinovac contra el SARS-CoV-2 para la organización de la Copa América 2021, bajo la expresa negociación de parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay.El lote de vacunas negociadas por el Gobierno uruguayo fueron en directo favor de la organización de la Copa América 2021, finalmente disputada en Brasil, para inocular a todos los involucrados en la competición.Para Domínguez, la gestión de Lacalle Pou, "fue crucial para concretar el acuerdo, de enorme importancia para el fútbol sudamericano".El dirigente también agradeció al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al ministro de Deportes, Sebastián Bauzá, y al embajador de Uruguay ante China, Fernando Lugris y al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, por la gestión "rápida y eficaz" para conseguir las vacunas.Sede con aforo completoEl 13 de mayo de 2021, Conmebol anunció la elección de Montevideo como sede de las finales de las copas Libertadores y Sudamericana, los torneos más importantes a nivel de clubes en Sudamérica, luego de la pandémica definición de la edición 2020 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.La decisión fue tomada en un encuentro virtual del consejo de la Conmebol y, según dijeron en un comunicado, se basa en "la buena situación sanitaria proyectada para noviembre en Uruguay, país que planea vacunar a un alto porcentaje de su población en julio".En efecto, los esfuerzos del Gobierno de Lacalle Pou tendrán recompensas no solo en el prestigio que otorga organizar tres finales continentales de fútbol en medio de una pandemia, sino también en congraciarse con los alicaídos sectores del turismo, hotelería y comercios, afectados por dos años y medio de restricciones sanitarias.Teniendo en cuenta eso, las autoridades uruguayas incrementaron el aforo en los escenarios deportivos primero al 75% y luego al 100% para permitir que las finales se jueguen con el Estadio Centenario repleto.'La Celeste', fuera del Centenario por primera vezLos gestos entre Conmebol y la institucionalidad del país continuaron durante el transcurso del presente año.La Selección Uruguaya compite en las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 y por primera vez en 91 años, abandonó el estadio Centenario para competir en una competencia oficial en calidad de local.Sin embargo, esto se debió a las obras de remodelación del mítico estadio que "abarcan el campo de juego, con el cambio total del gramado, los vestuarios, la lumínica de última generación, las tribunas y otras dependencias", detalló Conmebol.Estas mejoras, buscan convertir al Centenario "en un estadio a la altura de los más exigentes estándares de calidad del siglo XXI", de cara a la —a estas alturas lejana— candidatura sudamericana a la Copa del Mundo 2030.¿Quitar la veda alcohólica?Dentro de los distintos tipos de coordinación logística sobre detalles en las áreas de servicios pensadas en los asistentes a las finales, Conmebol emitió un pedido provisión excepcional de cerveza disponible en la ciudad para el consumo de miles de brasileños que arribarán a Montevideo.Sin embargo, no contaban con la superposición de la final de la Copa Libertadores con las elecciones universales del Banco de Previsión Social (BPS) del Uruguay, donde a dos horas de finalizada la final, la Ley Electoral uruguaya dispone la veda al expendio de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral.La Cámara de Diputados aprobó este martes 16 de noviembre, un proyecto de ley, que fue tratado de forma "grave y urgente", que busca suspender por única vez la veda de alcohol en el marco de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), con el propósito de no coincidir con la noche de la final de la Copa Libertadores.El senador del gobernante Partido Colorado de Uruguay, Germán Coutinho, recalcó que a pesar de tratarse de "una elección muy importante, el día anterior, justamente durante el imperio de esta norma, se va a estar celebrando un evento internacional", en la que se espera la llegada de miles de brasileños y que, "además requirió millones de dólares en inversión".Gonzalo Etcheverry, asesor deportivo de Presidencia del Uruguay, advirtió a medios locales que el país estará "en los ojos del mundo" mientras que el ente rector del fútbol sudamericano precisó el otro lado del negocio de este espectáculo de la que se ve beneficiada la casa de Luque: la televisación."Más 200 países de todo el mundo mostraron interés en transmitir estos grandes encuentros, que la antesala contarán con una gran puesta en escena y la actuación de artistas de reconocimiento planetario", consideró Conmebol en su sitio web oficial.

brasil

uruguay

montevideo

2021

sociedad, ⚽ deportes, brasil, uruguay, montevideo, fútbol, conmebol, asociación uruguaya de fútbol (auf), copa libertadores de fútbol, fútbol femenino, sinovac