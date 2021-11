https://mundo.sputniknews.com/20211117/espana-fabricara-un-moderno-buque-de-rescate-submarino-para-salvaguardar-a-sus-nuevos-sumergibles-1118353146.html

España fabricará un moderno buque de rescate submarino para salvaguardar a sus nuevos sumergibles

Costará 166 millones de euros y la empresa pública Navantia acometerá su construcción en los próximos tres años. Contará con sofisticados equipos y un pequeño... 17.11.2021, Sputnik Mundo

El 11 de noviembre el Consejo de Ministros autorizó el encargo a la empresa pública de construcción naval Navantia la construcción del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para resolver una de las carestías de la Armada española y disponer de un buque capaz de asumir con plenas garantías operaciones de rescate submarino, dado que el único barco destinado a tales misiones es muy antiguo (el Neptuno, botado en 1974) y tiene unas prestaciones limitadas.La compra se justifica más aún si cabe por cuanto el Ministerio de Defensa dispone de una partida de 4.000 millones de euros para construir los nuevos cuatro submarinos diésel-eléctricos de la serie S-80, un proyecto que presume de ser de los más avanzados del mundo en el plano de los sumergibles de ataque no nucleares. El primero de ellos, el S-81 Isaac Peral se halla ya en su periodo de pruebas y estará totalmente operativo en 2023. Los tres restantes se irán sumando a la flota al ritmo de una unidad cada dos años.El nuevo BAM-IS superará con creces las capacidades del Neptuno, que no puede operar a más de 80 metros de profundidad ni puede embarcar a bordo un batiscafo de rescate. Su sucesor tendrá unos 91 metros de eslora, desplazará 5.000 toneladas y contará con una tripulación de 48 personas, cifra que podrá ampliarse hasta 84. En su proa contará con un helipuerto y en la popa se alojarán una potente grúa y los sistemas modulares de intervención submarina, como dos batiscafos no tripulados, dos cámaras hiperbáricas, teléfonos submarinos, compresores, equipos de buceo y un radar de barrido lateral.De múltiples usosEl futuro BAM-IS será un buque innovador que no solo acometerá el rescate de submarinos siniestrados; también estará destinado a operaciones de salvamento en superficie, de buceo, de desactivación de explosivos e incluso de vigilancia y monitorización de cualquier embarcación hundida o patrimonio que esté situado en aguas españolas.Las evacuaciones de tripulantes de las hipotéticas naves hundidas se llevarán a cabo mediante un sumergible operado por control remoto, el cual quedará integrado en el Sistema de Rescate de Submarinos de la OTAN. Se botará en 2024, cuando el primer submarino S-80 esté plenamente operativo y la segunda unidad se halle en construcción. Su fabricación implicará la creación de 1.100 puestos de trabajo durante tres años y medio, contando los empleos tanto directos como indirectos. Según cálculos de Navantia, el impacto positivo para la economía ascenderá a 54 millones de euros al año, a lo que cabe unir una demanda agregada de otros 159 millones anuales.Como describe el Ministerio de Defensa, la fabricación de este buque permitirá a la compañía Navantia, que "atesora una experiencia reconocida como integrador de sistemas", ampliar su "catálogo de productos y sus mercados potenciales". Recordamos que en el momento presente, entre otros encargos, Navantia está produciendo cinco corbetas para la marina de guerra de Arabia Saudí en el marco del programa Avante 2200. La cuarta unidad se botó en junio.

