¿El fin de una era? El inamovible 'Maestro' Tabárez en la mira de los uruguayos

El entrenador de la selección de Uruguay desde 2006, Óscar Tabárez, es blanco de las críticas tras los continuos malos resultados en el camino hacia Catar. Sin... 17.11.2021, Sputnik Mundo

No es difícil, para cualquiera que le guste el fútbol internacional, adivinar que en el banco de suplentes de la selección de Uruguay encontrará a Óscar Washington Tabárez, popularmente conocido como el 'Maestro'. Es que el experimentado entrenador dirige a los celestes desde el año 2006 y se ha convertido, por lejos, en el entrenador con más partidos al frente del mismo equipo nacional. Sin embargo, el idilio con los uruguayos puede estar cerca de acabar.Las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo de Catar 2022 no van bien para los uruguayos. Tras una primera etapa prometedora, el equipo acumuló cuatro derrotas consecutivas que, sumado a varios empates, lo mantienen en un preocupante séptimo lugar en la tabla que otorga solo cuatro plazas y media para Catar.Los malos resultados hicieron que, en octubre de 2021 y tras duras derrotas frente a Argentina y Brasil, la Asociación Uruguaya de Fútbol considerara lo impensable años atrás: cesar a Tabárez antes de tiempo.Una tensa reunión entre los dirigentes y el entrenador culminó, sin embargo, en acuerdo, por lo que siguió al frente del combinado nacional. Nuevas derrotas frente a argentinos y bolivianos volvieron a cambiar la pisada, con el aliciente de que la relación entre el director técnico y los dirigentes parece estar lejos de ser la mejor.Las declaraciones de Tabárez apenas culminado el partido frente a Bolivia en La Paz —en el que los locales despacharon a los visitantes por 3 goles a 0— demostraron la incomodidad del entrenador.Consultado sobre su continuidad a pesar de los malos resultados, Tabárez se apegó al vínculo contractual que mantiene con la AUF: "Soy un profesional de esto, hice un contrato y en él está redactado todo lo que tengo que hacer".El entrenador uruguayo admitió, de todos modos, que la AUF podría considerar finalizar su ciclo, pero aclaró que "ese tipo de decisiones se toman a otro nivel y si las toman, se van a respetar, como siempre".Sin embargo, se mostró reticente a aceptar una salida de buena gana. Las declaraciones del entrenador no cayeron bien entre los dirigentes de la AUF, según reportaron medios uruguayos. El noticiero uruguayo Subrayado adelantó la existencia de una reunión clave para definir la continuidad de Tabárez, teniendo en cuenta que la próxima actividad por Eliminatorias será a finales de enero de 2022.Tabárez, caracterizado por su estilo recio en las conferencias de prensa, ya había sorprendido a los periodistas deportivos uruguayos cuando habló luego de la derrota 0-3 ante Argentina en Buenos Aires, en el mes de octubre. "…Como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, principalmente la boca", dijo, en relación a las críticas.Sudáfrica 2010 y una enseñanza para UruguayEl proceso de Tabárez con Uruguay supo de tiempos mejores. Tras un primer pasaje en el banco celeste entre 1988 y 1990 —período en el que dirigió a Uruguay en la Copa del Mundo de Italia 1990— regresó en 2006 para hacerse cargo de una selección que acababa de perder la clasificación al Mundial de Alemania.El entrenador encaró un proceso de renovación e incorporación de nuevos talentos que dio un nuevo protagonismo a jugadores como Diego Forlán y Diego Lugano e incorporó nuevas figuras como Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera o Martín Cáceres.Los buenos resultados llegaron en la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010, cuando Uruguay logró meterse entre los cuatro mejores del torneo y Forlán ser elegido como el mejor futbolista del campeonato.En 2011, Uruguay ganó la Copa América que se disputó en Argentina, catapultando a Tabárez y su seleccionado al corazón de los uruguayos.Ese mismo año llegaron los reconocimientos individuales, Tabárez fue elegido mejor seleccionador nacional del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), fue nombrado 'Campeón del Deporte de la Unesco'. Un año después también recibió la Órden del Mérito de la FIFA.Por fuera de lo deportivo, Tabárez ya se había convertido casi en un gurú espiritual para los uruguayos. Su discurso en el recibimiento a la selección uruguaya tras el Mundial de 2010, cuando pidió no valorar el éxito solo por los resultados porque "el camino es la recompensa" quedó grabado a fuego y se convirtió en un axioma para valorar los procesos a largo plazo y esquivar el exitismo, algo difícil para los futboleros uruguayos marcados por las glorias de los títulos mundiales de 1930 y 1950.La caídaLa década siguiente a 2010 no arrojó tantas alegrías. Actuaciones olvidables de Uruguay en las ediciones de la Copa América de 2015, 2016, 2019 y 2020 no colmaron las expectativas ante un torneo que históricamente fue importante para los uruguayos. Las participaciones en las copas del mundo de 2014 y 2018 no fueron un fracaso y tuvieron victorias importantes pero estuvieron lejos de contagiar con la de Sudáfrica 2010.El paso de los años obligó a una renovación. Sin Forlán ni Lugano y con Suárez, Cavani o Diego Godín con mayor experiencia, Tabárez debió afrontar un nuevo recambio, incorporando valores como Federico Valverde del Real Madrid, Rodrigo Bentancur de Juventus de Italia o Nahítan Nández del Cagliari, entre otros.De todos modos, el uruguayo se mantuvo en el puesto, incluso a pesar de los problemas de salud que lo obligaron a ya no poder seguir los partidos de pie. En 2018, el entrenador fue reconocido por los Premios Guinness al superar los 185 partidos al frente de Uruguay y convertirse en el entrenador con más tiempo dirigiendo a una selección. El récord continuó acrecentándose y la derrota con Bolivia fue el encuentro número 221 del 'Maestro' en el banco uruguayo.

