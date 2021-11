https://mundo.sputniknews.com/20211117/el-consejo-de-seguridad-ruso-advierte-sobre-posible-catastrofe-en-afganistan-1118328240.html

El Consejo de Seguridad ruso advierte sobre posible catástrofe en Afganistán

"Si las nuevas autoridades de Kabul no logran normalizar la situación y la comunidad internacional no presta una ayuda eficaz al pueblo afgano, los acontecimientos en Afganistán podrán desarrollarse según un guion catastrófico, incluido el regreso de la guerra civil, el empobrecimiento total de la población y el hambre", dijo citado por la oficina de prensa del CS de Rusia.Pátrushev señaló que es difícil predecir qué consecuencias tendría un desarrollo de los acontecimientos afganos para la región, los países de la CEI y el mundo entero, y agregó que no duda de serían de muy negativo impacto.

