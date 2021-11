https://mundo.sputniknews.com/20211117/el-buho-nival-recala-por-primera-vez-en-espana-entre-flashes-y-decenas-de-curiosos--fotos-1118340075.html

El búho nival recala por primera vez en España entre flashes y decenas de curiosos | Fotos

España registra estos días los primeros avistamientos de búho nival, una especie típica de la región ártica. Decenas de personas se han acercado hasta la costa... 17.11.2021, Sputnik Mundo

Hay llegadas que causan revuelo. Que Beyoncé suba por las escaleras de un yate en el puerto de Ibiza llama la atención de decenas de paparazzis. Si cambiamos de lugar y ubicamos a una figura pública en un lugar que no acostumbra a ser frecuentado por la jet set, el impacto es mayor. Que se lo digan a Piqué y Shakira en Cantabria. Por ello, la cantidad de objetivos presentes en las inmediaciones de la localidad asturiana de Gozón hacían presagiar la visita de algún rostro conocido. Pero, no era ninguna estrella de Hollywood. Tan siquiera un miembro del famoseo patrio. Es más, no era ni mamífero.El origen de la vorágine de fotógrafos era un ave. En concreto, un búho nival. Un animal típico de latitudes más elevadas del planeta. Y es que es una especie típica de los países escandinavos, Rusia y el norte de Canadá. Se le conoce también como el búho de las nieves, en honor a su plumaje blanco, ideal para camuflarse en el paisaje ártico.Una oportunidad única para los amantes de la ornitología. Las cámaras buscan al animal entre prados, bosques y tejados. Este se ha convertido en una verdadera estrella en la localidad. El sábado 13 de noviembre deleitó a los paparazzis en los acantilados del Cabo de Peñas. Al día siguiente se posó en una casa de Verdicio. El ave se muestra indiferente ante los flashes. Es toda una celebridad.Se trata del tercer avistamiento del búho nival en España. Un par de días antes, un ejemplar de búho nival fue localizado en Santander. Era un macho joven que presentaba un estado de salud muy delicado y que no pudo ser salvado por los trabajadores del centro de recuperación al que fue llevado. El segundo fue una hembra, avistada en pleno vuelo en las inmediaciones de Luanco y Moniello.A pesar de sus apariciones puntuales, las aves se han convertido en un fenómeno en redes sociales. No poseen cuenta de Instagram, pero si tuvieran una las notificaciones no pararían de sonar. Y es que las imágenes publicadas sobre sus viajes por Asturias se han convertido en tendencia.Los expertos desconocen cómo han llegado hasta la cornisa cantábrica unos animales oriundos de zonas árticas. Tampoco se sabe hasta cuándo estarán. Por ello, recomiendan no seguirlos. Dejarles pasar estos días fuera de su hábitat natural en tranquilidad.Pero, lo van a tener difícil. El búho nival es un ser muy popular desde que apareció en la saga de Harry Potter. Un individuo de esta especie interpretaba a Hedwig, la mascota del joven mago. Sus parientes no han aparecido en el cine, de momento. No obstante, tienen carrete de ellos para sacar una trilogía. Es lo que tiene ser una estrella.

