https://mundo.sputniknews.com/20211117/eeuu-senala-a-rusia-china-e-iran-por-violaciones-a-la-libertad-religiosa-1118352987.html

EEUU señala a Rusia, China e Irán por "violaciones a la libertad religiosa"

EEUU señala a Rusia, China e Irán por "violaciones a la libertad religiosa"

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, dijo que señaló a países como Rusia, China e Irán por tolerar o participar... 17.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-17T17:44+0000

2021-11-17T17:44+0000

2021-11-17T17:44+0000

internacional

rusia

eeuu

china

religión

irán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108727/35/1087273566_0:47:3142:1814_1920x0_80_0_0_95036c3f564a05e1096290d507bdc57e.jpg

"Cada año, el Secretario de Estado tiene la responsabilidad de identificar a los gobiernos y los agentes no estatales que, debido a sus violaciones de la libertad religiosa, merecen ser designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Estoy designando a Birmania, la República Popular de China, Eritrea, Irán, la República Popular Democrática de Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán y Turkmenistán como países de especial preocupación por haber cometido o tolerado 'violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa'", informó el funcionario.Argelia, Comoras, Cuba y Nicaragua también fueron incluidas en una lista de vigilancia especial por violaciones graves de la libertad religiosa, dijo Blinken.EEUU no renunciará a su compromiso de defender la libertad de religión o creencias para todas las personas en todos los países, continuó.Washington también mantiene su compromiso de trabajar con los gobiernos, la sociedad civil y los miembros de las comunidades religiosas para promover la libertad religiosa, agregó.Además, fueron incluidos grupos como Boko Haram, ISIS* (ambas organizaciones terroristas, prohibidas en Rusia) y los hutíes como Entidades de Particular Preocupación.*autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia

eeuu

china

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, china, religión, irán