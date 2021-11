Colectivo urge a Parlamento de Ecuador por aprobación de Ley de aborto por violación

https://mundo.sputniknews.com/20211117/colectivo-urge-a-parlamento-de-ecuador-por-aprobacion-de-ley-de-aborto-por-violacion-1118322120.html

El 28 de abril pasado, la CC emitió una sentencia a favor del aborto en casos de violación, de cumplimiento inmediato y directo, pese a que aún no existe en el país sudamericano una legislación sobre el tema.La Corte también dispuso que la Defensoría del Pueblo entregue un proyecto de Ley a la Asamblea para regular el aborto voluntario por violación.A partir de la promulgación del fallo, Surkuna acompañó hasta el momento 22 casos de interrupción del embarazo por violación.De ese grupo, según Surkuna, 16 mujeres fueron atendidas en el sistema público de salud.Vera señaló un 54,5% de casos corresponden a niñas de entre 10 y 14 años, seguidos por mujeres de 19 a 24 años, con el 18,3% y una población de mujeres de 31 a 34 años con el 13,6%.El 9,1% de casos corresponde a adolescentes de 15 a 18 años y un 4,5% a niñas menores de 10 años.La mayor parte de mujeres que accedieron a ese procedimiento son originarias de la provincia de Pichincha (norte), cuya capital es Quito.La funcionaria llamó la atención sobre una alta cantidad de interrupciones del embarazo por violación registrados en las provincias amazónicas con alta población indígena localizadas en el este de Ecuador, como Sucumbíos, con un 9,9% y Morona Santiago con el 18,1%.De acuerdo con Vera, la mayoría de niñas que interrumpieron el embarazo por violación llegaron a los establecimientos de salud entre las 18 y las 23 semanas de gestación.Por ello, solicitó que no se incluya en la Ley un límite de tiempo de gestación para la interrupción del embarazo.Además, pidió que en la legislación no se exija la presentación de una denuncia ante el sistema de justicia como requisito obligatorio para acceder al aborto por violación, dado que eso desmotiva a muchas mujeres de acudir a los hospitales por las trabas burocráticas que implica dicho procedimiento.Surkuna cree que bastaría con que el sistema de salud haga la notificación respectiva.En la misma conferencia de prensa, el médico salubrista Hugo Noboa consideró a la violación como una de las formas más graves de violencia patriarcal contra mujeres, adolescentes y niñas.De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo Noboa, durante 2020 se habrían registrado en Ecuador 142.000 abortos inducidos.La delegada de la Defensoría del Pueblo, Ximena Cabrera, dijo que la propuesta de ley entregada el 28 de junio a la Asamblea busca borrar borrar obstáculos en función de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

